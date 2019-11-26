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中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢

业内 狼小狼 2019年11月26日 18:22

　　11月24日，在桂林叠彩万达广场进行的最后一场精彩较量为2019首届中国移动电竞大赛广西预选赛划上一个完美的句号。在过去的二十天里，来自广西全省的电竞精英分赴十城赛点，为省区决赛晋级资格挥洒着青春和热血。随着收官之战落下帷幕，广西赛区的所有晋级选手已经尘埃落定。

中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢 业内 第1张

　　（广西赛区预选赛落下帷幕）

　　【全省强者展开激烈角逐】

　　本次广西赛区预选赛覆盖省内桂林、南宁、防城港、北海、钦州、玉林、崇左、百色、河池、柳州九座城市，赛事主办方在各大高校周边设置多个赛点，吸引了不少年轻电竞爱好者参与其中，实力强劲的高校选手在比赛中发挥出了极高竞技水平，留下了不少值得回味的精彩瞬间。

中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢 业内 第2张

　　（英雄联盟Solo赛 寒冰大招定住奎因疯狂输出）

中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢 业内 第3张

　　（炉石传说 负伤剑圣生命翻倍残血带走对手）

中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢 业内 第4张

　　（英雄联盟团队 大龙助攻，卡莎拿下三杀，无奈不敌死歌安魂曲）

　　广西各路电竞高手向我们展示了强劲实力，预示着接下来的赛区决赛将是一场狭路相逢的巅峰对决！

　　【群雄归位 逐鹿省决赛】

　　目前，广西赛区全部晋级选手和战队名单已经产生，接下来他们将在省区决赛中争夺通往全国总决赛宝贵门票

中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢 业内 第5张

　　（广西赛区决赛即将盛大开启）

　　广西赛区晋级选手和战队的名单如下：

　　《英雄联盟》Solo赛：熊韬、莫涛、李志鹏、彭润松

　　《英雄联盟》（团队赛）：正恒聚战队 、木木战队、zgxlg战队、养猪人的逆袭战队、高中生战队、STSMAA战队、果断就会白给战队、TAR战队

　　《炉石传说》：吴帅、李定鑫、肖明轩、许震山

　　2019首届中国移动电子竞技大赛广西赛区预选赛已经结束，后续全国其他省市的预选赛将陆续开启。赛事报名通道火热开放中，赶快下载“咪咕快游”APP，报名参赛圆自己一个电竞梦想！现在还可办理Carry Card套餐畅享大额流量和超值电竞惊喜！

中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢 业内 第6张

　　官方报名通道：http://g.migufun.com/tstggg


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