中国移动电竞大赛广西预选结束 48位最强王者即将狭路相逢

11月24日，在桂林叠彩万达广场进行的最后一场精彩较量为2019首届中国移动电竞大赛广西预选赛划上一个完美的句号。在过去的二十天里，来自广西全省的电竞精英分赴十城赛点，为省区决赛晋级资格挥洒着青春和热血。随着收官之战落下帷幕，广西赛区的所有晋级选手已经尘埃落定。

（广西赛区预选赛落下帷幕）

【全省强者展开激烈角逐】

本次广西赛区预选赛覆盖省内桂林、南宁、防城港、北海、钦州、玉林、崇左、百色、河池、柳州九座城市，赛事主办方在各大高校周边设置多个赛点，吸引了不少年轻电竞爱好者参与其中，实力强劲的高校选手在比赛中发挥出了极高竞技水平，留下了不少值得回味的精彩瞬间。

（英雄联盟Solo赛 寒冰大招定住奎因疯狂输出）

（炉石传说 负伤剑圣生命翻倍残血带走对手）

（英雄联盟团队 大龙助攻，卡莎拿下三杀，无奈不敌死歌安魂曲）

广西各路电竞高手向我们展示了强劲实力，预示着接下来的赛区决赛将是一场狭路相逢的巅峰对决！

【群雄归位 逐鹿省决赛】

目前，广西赛区全部晋级选手和战队名单已经产生，接下来他们将在省区决赛中争夺通往全国总决赛宝贵门票

（广西赛区决赛即将盛大开启）

广西赛区晋级选手和战队的名单如下：

《英雄联盟》Solo赛：熊韬、莫涛、李志鹏、彭润松

《英雄联盟》（团队赛）：正恒聚战队 、木木战队、zgxlg战队、养猪人的逆袭战队、高中生战队、STSMAA战队、果断就会白给战队、TAR战队

《炉石传说》：吴帅、李定鑫、肖明轩、许震山

2019首届中国移动电子竞技大赛广西赛区预选赛已经结束，后续全国其他省市的预选赛将陆续开启。赛事报名通道火热开放中，赶快下载“咪咕快游”APP，报名参赛圆自己一个电竞梦想！现在还可办理Carry Card套餐畅享大额流量和超值电竞惊喜！

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