中国移动电竞大赛重庆赛区复赛战罢 四路高手会师省区总决赛！

11月23-24日，2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区最后两场复赛分别在沙坪坝区美丽熙街二期广场和南岸区协信星光时代广场举行，来自沙坪坝大学城、南岸区、永川、大足等区域赛点的晋级选手为了争夺重庆省区总决赛最后的入围资格，在高强度的对抗中爆发出惊人实力！







在高手如云的重庆赛区，从预选赛到复赛，每前进一步都需要选手们付出加倍的努力，星光时代广场和熙街两个复赛赛区更是汇聚了四川美术学院、重庆师范大学、重庆大学、重庆科技学院、四川外国语大学等多所高校的电竞精英，精彩纷呈的比赛过程为现场所有观众送上了一场电竞盛宴，下面我们就一起来回顾这两天比赛中的亮点场次！

【炉石传说：任务德快速完成任务打出漂亮斩杀】

复赛协信星光时代广场赛区的《炉石传说》决赛在王秋沣和王志鹏两位选手之间展开，最终决胜是由战吼萨对战任务德，任务德的爆发期是在四五费时完成任务，但战吼赛前期的铺场完成的更好。进入后期，任务德利用星辰坠落快速清唱，老鹿、杰夫、咆哮连出，直接斩杀掉19点血的萨满，王志鹏选手最终获得胜利。





【英雄联盟Solo赛：互拼基本功，用补刀赢得胜利】

在复赛熙街赛区的《英雄联盟》Solo赛决赛中，王傲选手使用球女对阵李昕昊选手操刀的死歌，一方想先补满100个刀而另外一方则想快速拿到击杀。死歌速度的推线能力让李昕昊一度占据优势，但自己的状态也被严重消耗。比赛中双方都十分谨慎，一直没有爆发人头，当球女补刀数接近胜利时，死歌万般无奈，只能残血冒险混线被击杀，王傲选手拿下胜利。最终王傲2：1力压李昕昊获得冠军





【英雄联盟团队赛：人头领先不足以拿下比赛，团队经济运营才是制胜关键】

同样在复赛熙街赛区，《英雄联盟》团队决赛在岁月竞技和怪兽战队之间展开。在关键的第二局比赛中，怪兽战队的人头数一直大幅领先，但经济也没有明显拉开，很明显在运营上和岁月竞技存在差距。在最后一波惊心动魄的团战中，岁月竞技的刀妹艾瑞莉娅化身战神，拿下三杀残血不死，最终帮助岁月竞技一波推平对手，并以2:0拿下比赛！





中国移动电子竞技大赛重庆赛区四场复赛目前已经全部结束，四场比赛的冠军选手和战队将会师省区决赛，争夺通往全国总决赛的珍贵门票。12月8日，重庆赛区总决赛将在被玩家称为“电竞鸟巢”的忠县三峡电竞馆开战，该场馆可容纳5000人以上，是目前国内规模最大、设备最专业的电竞赛场之一。决赛现场除了精彩比赛外更有互动表演和丰富福利活动，知名rapper张雪飞和多位人气主播都将作为嘉宾登场。

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区复赛已经结束，但全国各省市预选赛仍在如火如荼的进行中！赶快登录“咪咕快游”APP报名参赛，圆自己一个电竞梦想，向赛事总冠军的宝座进发！决赛期间赛事实况将通过各大平台全程直播，中国移动5G将帮助全民尽享电竞乐趣，助力参赛选手勇夺冠军宝座。

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