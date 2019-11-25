中国移动电竞大赛重庆赛区复赛最后两场圆满结束

11月23日-24日，2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区第三、第四场复赛火爆开战，来自沙坪坝大学城、南岸区、永川、大足赛点的晋级选手使出浑身解数，为观众们带来了最精彩的巅峰对抗，这两场比赛结束后，重庆赛区所有晋级决赛的名单出炉，激动人心的省区决赛即将到来！

【两场复赛贯穿周末 高校电竞精英汇聚一堂】

周六下午1点，重庆赛区第三场复赛在位于沙坪坝区的美丽熙街二期广场准时开始。熙街位于大学城核心地段，是周边大学生最常去的商业综合体，周末人流量极大。比赛开始前，主办方已经提前搭建好专业电竞场地，同学们只需走出校门就能零距离感受最震撼的电竞现场。

本场复赛的参赛选手都是来自沙坪坝大学城附近赛点，覆盖了四川美术学院、重庆师范大学、重庆大学、重庆科技学院、四川外国语大学等多所高校。而复赛赛场也特意选在这个区域，让同学们能以学校为阵营为本校选手呐喊助威。从现场观众的表现来看，气氛也达到了主办方预期，不同学校的学生之间剑拔弩张，将赛事推向高潮。

周日，协信星光时代广场的压轴好戏同样在下午一点准时上演，《炉石传说》、《英雄联盟》Solo、《英雄联盟》团队三项比赛相继进行，重庆高校深厚的电竞底蕴让每一场比赛都精彩纷呈，选手们在比赛中甚至多次出现了不输职业操作的高光时刻！

【精彩赛事让观众流连忘返 到场玩家更入手惊喜福利】

周末两天的比赛让我们感受到了竞技的残酷，最终《英雄联盟》团队项目的岁月竞技战队、FOB战队；《英雄联盟》Solo项目的王傲、叶骋选手、《炉石传说》项目的杨占鳌、王志鹏选手力压群雄，成为最后两批晋级复赛的项目冠军。

为了缓解比赛所带来的紧张感，赛事官方合作伙伴西部数据、维齐电竞椅也在对局间隙为观众们派送了不少神秘好礼。此外，主办方还安排了精彩的LOL清野竞速赛、即兴水友赛等互动活动，让所有观众都能亲身参与到比赛当中。

各项目冠亚季军名单：

英雄联盟（Solo）

冠军（晋级）：王傲、叶骋

亚军：李昕昊、李鑫

季军：刘力萌

英雄联盟（团队）

冠军（晋级）：岁月竞技战队、FOB战队

亚军：怪兽战队、WSND战队

季军：CREC战队、CYC战队

炉石传说

冠军（晋级）：杨占鳌、王志鹏

亚军：姜嘉成、王秋沣

季军：杨宇、高弋盛

所有晋级的冠军选手将在下一轮比赛中继续战斗，谁能最终代表重庆出征2019首届中国移动电子竞技大赛年终总决赛，让我们一起期待后续的比赛吧！

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区所有复赛都已经结束。除重庆外，本届赛事全国范围内的预选赛仍在火热进行中！赶快登录“咪咕快游”APP报名参赛，向全国总冠军发起冲击吧！

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