啊哈娱乐CEO邹沙沙受邀出席2019世界动画电影与特效峰会

日前,世界动画电影与特效峰会(The World Animation and VFX Summit)在美国洛杉矶成功举办,峰会进行了为期两天的专题讨论、交流和动画展映,啊哈娱乐CEO邹沙沙作为演讲嘉宾受邀出席。

啊哈娱乐CEO邹沙沙

世界动画电影与特效峰会(The World Animation and VFX Summit)是北美最领先的网络盛会,来自全球的制作人与顶尖动画和音乐工作室在这里汇聚,旨在让大家了解动画和特效的最新趋势和技术。

2019年世界动画电影与特效峰会(The World Animation and VFX Summit)于11月3日拉开帷幕,此次峰会由行业权威杂志Animation Magazine主办, 赞助商包括Netflix、梦工厂、Nickelodeon等顶级播出平台和制作机构。来自世界各地的创作者和制片人在此交流如何打造优质动画作品,和为国际发行树立标杆的成功经验,同时也有众多专业人士及行业领袖在现场做了精彩的演讲,为大家分享了自己专业知识与行业经验。邹沙沙作为啊哈娱乐CEO、制片人受邀出席了本次世界动画电影与特效峰会(The World Animation and VFX Summit)并在论坛上参与了主题讨论。

在谈及这次参加论坛的感受邹沙沙表示:“’给世界好看’,我们一直在路上,通过参加世界动画电影与特效峰会(The World Animation and VFX Summit)我们可以接触到全球最新的动画讯息,最先进的动画制作技术和创作理念,可以更深刻全面的剖析自己的作品并看到自身仍然存在的差距,也能得到最为专业以及国际化的反馈。近年来我们有了越来越多的机会走出国门,对我们来说是弥足珍贵的学习和成长的机会,同时也是带着来自中国的原创作品走向更广阔的的舞台。

峰会现场

邹沙沙于2014年创办了啊哈娱乐,自创办以来,以优质原创IP内容、产品及运营为核心,并运营多种内容形态产品,旗下业务覆盖动漫、真人影视、手游、衍生商品等品类,并在业内首次提出了“跨次元”的概念。秉承着“给世界好看”的企业愿景,啊哈娱乐参与企划、创作、出品、发行了《伍六七》、《BUDOG》、《前任3:再见前任》、《你好,之华》、《受益人》、《绝世高手》、《三八线》、《枪娘!Fire》等作品。其中2018年上线的原创动画《伍六七》(原名《刺客伍六七》)凭借独特的风格与优质的原创内容,自第一季正式上线后迅速积累了一大批忠实粉丝,并以豆瓣评分8.9分,B站评分9.8的高分,在全网全渠道播放量拿下了近10亿的好成绩,被誉为“2018年国产动画佳作”,并成为唯一入围具有“动画奥斯卡”之称的2018法国昂西国际动画电影节主竞赛单元的中国动画作品,还获得了今年第25届上海白玉兰奖最佳动画片与最佳动画剧本双项提名。

动画《伍六七》海报

在《伍六七》第一季收获巨大成功后,备受观众期待的《伍六七》第二季《伍六七之最强发型师》也在2019年10月23正式开播。正片一经上线便登上了各大主流视频平台的热门及热搜榜单的第一位,仅更新5集腾讯视频和Bilibili的累计播放量便已突破1亿,并获得了B站评分9.8分,豆瓣评分8.8分,腾讯评分9.5分的好成绩。目前《伍六七》第二季正在火热连载中。

《伍六七》在国内备受好评的同时也获得了海外市场的青睐,全球领先的互联网娱乐服务公司Netflix已向《伍六七》抛来了橄榄枝。据悉,啊哈娱乐旗下国产原创动画剧集《伍六七》即将作为Netflix Original(网飞原创)内容在Netflix上线,英文、日文、法文、西班牙文的配音演员将分别由Ronny Chieng、Shinji Saito、Max Boublil、Daniel Sosa几位著名喜剧明星担任,同时29种不同语言字幕的版本也会在全球190个国家和地区上线,这标志着《伍六七》将成为来自中国大陆地区的第一部Netflix Orginal的系列动画作品。邹沙沙表示:“随着与国际发行平台的接洽,以及与来自世界各地的业内顶尖人才的交流,我越来越坚定了让中国动画走向世界的决心与信心。我们绝对有理由相信我们自己的原创力,相信中国动画产业未来可期!”