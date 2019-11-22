A站独播高分神作《瑞克和莫蒂》第四季，大开脑洞爆梗再来！

有谁还不知道《瑞克和莫蒂》？请站起来！很好，没有人就对了。最近，FUNS对这部剧第四季期待简直爆棚，只要和这部剧有关的消息几乎都要被类似“GKD！GKD！”的弹幕刷屏。终于，这部倍受期待粉丝力捧的神级动画第四季真的要来啦！AcFun官方消息：11月23日《瑞克和莫蒂》第四季将在平台独播，邀你好看，一起大开脑洞！







周边但凡有人提到这部神剧，都对创作者的构思惊奇赞不绝口，诸如时空穿梭、赛博朋克、平行宇宙、地球末日、废土题材脑洞层出不穷，讽刺现实、宗教、种族主义、虚无主义的敏感话题也应有尽有。也正因如此，这部剧在海内外都拥有着超高人气。以国内为例，前三季豆瓣的评分分别是9.7、9.8、9.8，以近乎满分、史无前例的成绩实现了对其他动画的“口碑压制”。这部传说需要跪着看完的动画片已播出了三季，不仅斩获过美国电视界最高奖项艾美奖的“最佳动画片”，还收获了一大票“死忠硬核粉丝”的实力追捧！

除了这部动画开播本身，更让大家关注的还有这次它选择了在AcFun独播。A站作为国内领先的二次元文娱社区，靠生产广泛而有深度的原创内容，加上泛二次元文化轻松自由的社交交流空间，吸引着有共同喜好的年轻人大量聚集于此。这次引入《瑞克和莫蒂》第四季，正是满足了FUNS喜爱“荒诞无厘”“画风清奇”的番剧这一特有偏好，主动出击且正中他们下怀。同时，此次《瑞克和莫蒂》第四季的播出也意味着FUNS所钟意的这类垂直内容，将会是未来A站下手买番的重中之重。

FUNS对《瑞克和莫蒂》第四季之所以有如此高的期待值，除了它在前三季自带“霸体BUFF”大开脑洞的鬼神逻辑，以及其擅于用荒诞的假设和故事折射出来的现实人生哲理之外，还有一重要原因正是主创J. Michael Mendel的不幸去世。对于死忠粉来说，或许第四季就是这部动画神作的经典绝唱，在FUNS的痛心之上，也又一次加深了大家希望尽快看到它的迫切心情。

相信有了前三季的超高口碑铺垫，再加上主创团队的成功创作经验，第四季的评分将会再次爆棚，又一次刷新口碑记录。根据资料粗略估计，《瑞克和莫蒂》前三季的平台总播放量已超过7000万次，合理推测第四季的预计总播放量将会超1亿次！不得不感叹，A站在番剧的引进上眼光着实独到，“选番鬼才”成功幸会“鬼才番剧”。我们也相信即将加入“1亿俱乐部”的《瑞克和莫蒂》，能带给A站的绝不仅仅是番剧播放数据上的增长，还将会引发番友们的强烈关注，且迎来更多UP主的加入与回归，A站这次“骚操作”真可谓一举多得！









回过头看A站，最近的选番动作确实是挺让FUNS惊喜的，虽说购入的番剧并不能称为“海量”，但奈何“选番鬼才”的眼光过于毒辣，先后拿下《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》《你遭难了吗？》两部剧的独播权，每次购入的都是话题量极大的番剧。超高播放量的同时又深受FUNS喜爱，像这次《瑞克和莫蒂》的引入就如同对FUNS的福利放送。如果恰好你也钟情于《瑞克和莫蒂》，那就千万不要忘了 11月23日来AcFun （https://www.acfun.cn/bangumi/aa6000686），与大家一起大开脑洞！