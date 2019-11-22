中移电竞大赛重庆复赛经典对决 强者云集值得期待

【刀妹盲动 剑魔技高一筹拿下Solo冠军】

重庆涪陵万达广场《英雄联盟》Solo赛冠军争夺战，上演了蓝方剑魔与红方刀妹的对决。双方均为近战英雄，在线上拥有强大的输出能力，胜负的关键在于谁能抓住机会用一波爆发伤害带走对面。

比赛前期双方发挥都比较正常，互相补兵耗血试探，兵线也维持在地图中心，没有明显偏向。但随着时间的流逝，剑魔似乎摸清了刀妹的行动规律，利用自身技能的攻击范围连续命中对手，造成刀妹处于血线不健康的劣势状态。随后在双方在中盘爆发一波战斗，互相打出全套技能，此时双方血量都已经比较危险，但刀妹兵线占有优势。

在求胜心态的驱使下，刀妹没有选择回城，而是打算将兵线带到塔下打压对面补刀和经济。但剑魔敏锐的抓住了这次机会，在刀妹攻击兵线后的技能冷却期突然发难，顶着小兵的攻击用一套连招将对手挑翻，最终获得了比赛胜利并夺取了本场项目冠军！

【运动战成团队赛胜负关键】

同样是涪陵万达复赛的《英雄联盟》团队赛冠军战则显得更加跌宕起伏。比赛中双方第一次交手就非常有戏剧性，红方5人集体进入蓝方野区埋伏，打了蓝方一个措手不及。而此次遭遇战也定下了红方整场“运动战术”的基调。

在比赛进行过程中，红方5人一直打得非常灵活，三线和野区之间的呼应极其频繁。通过频繁的移动，红方制造了多次以多打少的局面，并逐渐累积起了优势。蓝方也不断尝试以全员抱团强行团战的方式来扳回劣势，虽然取得了一定的效果，但是面对红方默契的配合和全地图机动，蓝方总会顾此失彼，劣势难以挽回，人头数一直落后4-5分。而蓝方的防御塔已经在红方的运动战消耗中被拆得七零八落。

最后，一场决定胜负的全员团战在蓝方中路二塔处爆发，红方凭借累积起的装备优势赢得战斗，顺势推上高地夺取了胜利。整场比赛红方的战术执行非常到位，队员之间配合默契，堪称一次“运动战”的经典战例！

【虽败犹荣 炉石盗贼挽尊一战】

来自重庆爱琴海购物中心复赛的这场《炉石传说》冠军战，让现场观众看得击节赞叹，双方战至决胜局才分出胜负。盗贼在先失一局的情况下，遭遇对手恶魔术士。双方前期各自排兵布阵互相抢夺场上主动，术士由于过度使用英雄技能血量有所损耗，被盗贼抓住机会压低了血线。随后术士放出末日预言者试图抢占节奏放出手中高费随从，然而盗贼抓住机会造出高攻+突袭“范克里夫”，解掉末日预言者让术士方寸大乱。

下回合虽然术士勉力抵挡，但盗贼场攻已经足够，将其精准斩杀。虽然最后该选手输掉了决胜局，但盗贼扳平比分这一战，展现了选手顽强不服输的精神，可以说虽败犹荣。

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区复赛阶段已经过半，随着决赛晋级名额越来越少，接下来的比赛将更加残酷和白热化。11月23-24日，最后两场复赛将在沙坪坝熙街二期广场和南岸协信星光时代广场举行。来现场欣赏选手们的精彩对决，过一个刺激的电竞周末！

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