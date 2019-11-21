移动电竞赛广西海选赛收官战周末打响，电竞精英云集桂林叠彩万达

11月24日，2019首届中国移动电子竞技大赛广西赛区的最后一场海选赛将在桂林叠彩万达广场进行，对于想要晋级广西省区决赛的选手来说，这将是最后的机会。为了赶上末班车，不仅本市玩家报名踊跃，桂林周边甚至省内其他区域错过当地海选的所有电竞精英都将云集于此，为现场观众送上一场高水准的比赛！

【电竞战火燃遍全省谁能技压群雄】

提起广西，大家都会想到“桂林山水甲天下”的美誉。在本次移动电竞高校赛期间，有无数电竞好手从这两江四湖之间脱颖而出。目前，预选赛阶段已经接近尾声，所有赛点的冠军选手和队伍都将晋级到省区决赛，争夺通向全国总决赛的门票。

【决战漓江畔叠彩万达即将迎来电竞盛宴】

广西赛区预选赛收官战将在漓江畔的叠彩区万达广场举行，11月24日比赛当天正值周末，这座当地人休闲娱乐的繁华商业中心将化为电竞赛场，《英雄联盟》Solo、《英雄联盟》团队、《炉石传说》三个项目的比拼将在此上演。其中，《英雄联盟》solo赛采用BO1单淘赛制；《炉石传说》采用KOF2 BO3单淘赛制；英雄联盟团队赛采用BO3淘汰制，分别决出冠亚季军。

比赛当天，中国移动将在万达广场中庭搭建专业电竞舞台，配备大屏实况直播和专业解说。除了为观众送上精彩电竞比赛，届时现场还将开展丰富活动。在开场COS秀中，主办方将邀请多位知名coser登场，送上与炉石、lol相关的主题表演。此外还包括有奖趣味问答、水友挑战赛等互动环节。而赛事官方合作伙伴西部数据、维齐电竞椅、咪咕圈圈也将到现场为选手助阵，并为观众带来神秘礼物。对于现场玩家来说，不仅能感受激情四射的电竞氛围，还能入手海量福利，绝对不虚此行！

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛广西赛区收官之战即将上演，11月24日周日下午一点，叠彩万达广场我们不见不散！本届赛事全国各省市预选仍在火热进行中，登录“咪咕快游”APP即可报名参赛！

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