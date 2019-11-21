看了就上头，豆瓣神剧《瑞克和莫蒂》第4季本周末A站独播

美国成人动画科幻情景喜剧《瑞克和莫蒂》第四季时隔两年终于回归！目前仅在美国上映的第一集，IGN便已打出9.1分的高分评价。据悉，AcFun（即A站）现已经买下了《瑞克和莫蒂》第四季国内独播，新番将于本周末在A站更新（附上追番链接https://www.acfun.cn/bangumi/aa6000686），恭喜剧迷们再也不用满世界求“熟肉”了！



由于本部动画制作人之一J.Michael Mendal在本年9月22日突然离世，《瑞克和莫蒂》第四季是否能如约而至着实让剧迷们捏了把汗，当得知A站可以追新番时，大部分剧迷都显得十分激动，大呼“有生之年”。开播在即，剧迷们到底有多期待呢？有的粉丝抓紧时间回顾前三季剧情，而有的粉丝则直接跑到了新番预告里刷起了期待更新的弹幕。

要知道，《瑞克和莫蒂》不仅拥有超高人气。在豆瓣评分里也是非一般的神剧地位。第一季豆瓣10w+用户给出了综合评分9.7的高分，而第二季和第三季也均收获综合9.8的超高好评。第四季第1集，豆瓣评分直飙9.9，甚至还有用户调侃“到底是哪个叛徒没给5星好评？！”能连续四季获得一致好评，看来《瑞克和莫蒂》的魅力不仅仅局限于是一部动画片而已。

当然，一部神剧仅受到观众喜欢还是不够的。2018年1月12日，《瑞克和莫蒂》荣获2018评论家选择奖-最佳动画剧集，同年9月获得艾美奖“最佳动画片”奖。有了奖项加持，《瑞克和莫蒂》被评为神剧也算是实至名归了。

那么《瑞克和莫蒂》系列神剧到底给我们讲了一个什么故事呢？有网友曾说：“你以为这是一部讲述爷孙俩星际探险的热血动画吗？那就太天真了。”实际上这部口碑神剧是一部脑洞大开、三观炸裂、充斥大量不可描述画面和哔哔哔消音提示的科幻情景片。尽管剧情荒诞、超前，但在这些匪夷所思的剧情里，似乎总是能感悟到一些温情和哲理。这就像一桶高热量却十分美味的爆米花，从品尝第一颗开始就知道自己再也停不下来了。“所谓的爱情，不过是让动物繁衍后代的化学反应罢了，开始时让人头昏脑热，然后就慢慢消退，只留给你一段失败的婚姻。”“如果生活没有冒险，那就不能称之为生命，只是一团随机排列的分子漂泊在宇宙中。”像这样的经典台词，有时也会让人恍惚，这些瑞克关于万物的思考，到底是在告诉莫蒂，还是正在看剧的你呢？

说到剧迷们对于《瑞克和莫蒂》第四季的期待，并没有因时间的流逝而消退。而看起来永远在酗酒的疯狂科学家瑞克，是否还会在接来下的第四季中继续带着他的外孙莫蒂去各种地方经历惊奇冒险，也请各位剧迷们拭目以待。