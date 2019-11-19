移动电竞大赛重庆赛区复赛两场连开！省区决赛名单周末出炉

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区复赛阶段已经战至中盘，本周末，围绕《英雄联盟》Solo、《英雄联盟》团队、《炉石传说》三大项目的最后两场争夺也将陆续展开，谁能携手前两场冠军入围重庆省区决赛？来自全市各区县的预选晋级选手已经蓄势待发，11月23、24日让我们一起战个痛快！

【矢志不“渝”！ 11月23日转战美丽熙街】

重庆赛区第三场复赛的参赛选手均来自沙坪坝大学城附近赛点，包括四川美术学院、重庆师范大学、重庆大学、重庆科技学院、四川外国语大学在内的多所高校学子在预选赛阶段就展现出不俗战力，这些赛点的晋级之路也尤为艰辛。经过重重考验，他们终于站上了复赛舞台，是继续前进还是止步于此，一切都取决于周末的临场发挥。

11月23日下午1点，第三场复赛将在沙坪坝区美丽熙街二期广场举行。熙街位于大学城核心地段，是周边大学生最常去的商业综合体，周末人流量极大。复赛当日相信能吸引到大批现场观众，他们不仅可以近距离感受电竞所带来的热血氛围还能为同校战队选手加油助威。

【“渝”跃龙门！ 11月24日相约星光时代广场】

作为重庆赛区复赛的压轴之战，第四场复赛将在南岸区最具代表性的购物中心——协信星光时代广场举行。来自南岸区、永川、大足的晋级选手将在这里决定自己的命运，成为最闪耀的电竞新星。这场比赛结束后，重庆赛区复赛阶段正式收官，入围省区决赛的大名单也同时出炉，他们将代表山城参加移动电子竞技大赛全国总决赛，完成“渝”跃龙门的壮举！

11月23日、24日比赛当日，赛事主办方将在现场搭建专业电竞舞台，并配备大屏实况直播和专业解说，用视听双重冲击感染全场观众，而主舞台中央的选手们也将在万众瞩目中进行较量，尽情享受电竞所带来的快乐。此外，赛事官方合作伙伴西部数据、维齐也将到现场为选手助阵，并为观众送上神秘礼物，到场观众更可参与LOL清野竞速赛、即兴水友赛等趣味互动环节，赢取纪念奖品。

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区复赛已经进入尾声，11月23日熙街、24日星光时代广场再燃战火，周六周日下午一点，最HOT电竞现场不容错过！本届赛事全国各省市预选仍在火热进行中，登录“咪咕快游”APP即可报名参赛！

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