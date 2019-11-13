中移电竞赛吉林决赛经典对局 冠军宝座归属强者

11月9日，2019首届中国移动电子竞技大赛吉林赛区决赛在省会长春落下帷幕，现场观众见证了这场春城电竞巅峰之战。随着决赛全部项目决出胜负，继辽宁之后东北地区第二份总决赛晋级名单已经确定。

（吉林赛区决赛圆满结束）

吉林赛区决赛的参赛选手均拥有不俗的实力，他们在场上的出色发挥，让全场观众欣赏到一场高水准的电竞对决，也体现出吉林选手不俗的实力。

【炉石传说长盘决胜】

《炉石传说》的决赛在杨俊松和佟博两位选手之间展开，二人水平旗鼓相当，比赛陷入了长盘拉锯战。前四局双方战成2：2，决胜局由杨俊松的任务德对阵佟博的快攻萨。萨满能否在德鲁伊做完任务进入后期之前完成抢血斩杀成为胜负的关键。比赛一开始萨满就打得很凶，一直试图铺场并利用变异、嗜血等buff抢血。然而德鲁伊节奏非常稳健，利用连续的解场和回复牌，让自己的血量一直保持健康状态。到德鲁伊任务完成并解掉大部分生物牌后，快攻萨已经无力对德鲁伊造成威胁，只能投降认输。这场比赛打满了5局，最终由杨俊松获得了胜利。

（德鲁伊稳健解场，把控节奏）

（杨俊松赢得炉石冠军）

【英雄联盟Solo赛 最短时间分胜负】

《英雄联盟》Solo决赛则进行得非常快，陈冠旭选手开场就以一个利落的胜利将比分变为1：0。第二局陈冠旭以维鲁斯对阵于钦君的希维尔，原以为会打成相持局面，结果在双方的第一轮交锋时就分出了胜负。希维尔战术过于激进，在抢先升到2级后主动求战，但却被维鲁斯冷静打出一套伤害，最终开场仅2分钟便落败。陈冠旭获得了比赛的胜利。

（希维尔主动求战反尝苦果）

《英雄联盟》Solo项目不设年终总决赛，所以本次吉林决赛就已经是选手在本次赛事的终点。恭喜吉林赛区选手陈冠旭成为本区《英雄联盟》Solo项目的最强者！

（LOL Solo项目冠军诞生）

【英雄联盟团队赛 直落两盘轻松获胜】

《英雄联盟》团队决赛在RICHIE和614两支战队之间展开。第一局RICHIE先下一城，比分1：0。第二局开场RICHIE埋伏成功，在河道和野区交界处4V2拿下一血，胜负天平似乎开始倾斜。随后RICHIE多次利用614走位和节奏失误，连续多打一抓到人头，继续积累优势。

（RICHIE劣势团战利用操作反打2换4）

随后双方中盘在河道爆发团战，614有四打三的机会，但RICHIE的卡莎及时支援和队友亚索利用草丛回头卡视野，从生存夹缝中强行打出一波2换4，彻底掌握了优势。而614经此一役心态已经有了很大问题，始终未能翻盘，最终以0：2输掉了比赛。

（RICHIE战队晋级决赛）

【吉林赛区晋级名单确定】

随着所有比赛的完结，吉林赛区决赛名次最终排定，项目冠军将代表吉林赛区前往年终总决赛，捍卫春城电竞的荣誉。

吉林赛区决赛各项目冠亚季军名单：

英雄联盟（Solo）

冠军：陈冠旭

亚军：于钦君

季军：余明飞

英雄联盟（团队）

冠军：RICHIE战队（晋级）

亚军：614战队

炉石传说

冠军：杨俊松（晋级）

亚军：佟博

季军：刘子健

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛吉林赛区已圆满闭幕，而全国各省市预选赛仍在如火如荼的进行中！赶快登录“咪咕快游”APP报名参赛，圆自己一个电竞梦想，向赛事总冠军的宝座进发！决赛期间赛事实况将通过各大平台全程直播，中国移动5G将帮助全民尽享电竞乐趣，助力参赛选手勇夺冠军宝座。