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VS电竞酒店深度体验，新型娱乐综合体引领蓝海商机

业内 狼小狼 2019年11月12日 20:16

中国电子竞技行业年度综合分析》中显示:2018年电子竞技用户体量达到3.7亿人,环比增长48%,电子竞技行业不断扩大,越发频繁的进入社会主流视野。随着电竞市场的不断扩大,电竞产业也在不断丰富升级,作为新兴娱乐休憩综合空间的电竞酒店应运而生。目前,电竞酒店行业整体发展势头火热,其中一个名为VS电竞酒店的品牌表现亮眼。在电竞酒店这片多数资本尚未驻足的蓝海市场,VS电竞酒店便凭借着独特的视角布局市场。

电竞酒店,后起之秀成市场新宠

通俗来讲,电竞酒店就是“网咖+酒店”的集合体。不仅涵盖酒店的住宿功能,同时包含网咖的游戏、社交、休闲功能,以及隐私性、宅文化和电竞文化等标签。在群体受众方面,电竞酒店也将两者合而为一,甚至是超出两者的群体受众之和。较之传统酒店,电竞酒店集结了吃喝玩乐及住宿功能,全方位的覆盖服务带来有着更丰富、更多元、更极致的一站式消费体验。并且,有着传统酒店无法比拟的高频消费特性,回本率高于传统酒店1-1.5倍。

VS电竞酒店深度体验，新型娱乐综合体引领蓝海商机 业内 第1张

玩家体验良好,VS电竞酒店乐趣十足

记者实地走访当地一家生意十分火热的VS电竞酒店,深度体验了一番电竞酒店的魅力。

VS电竞酒店内设有水吧、电竞赛区、主播间等多种功能区域,将电子竞技发挥到极致的同时,打造了丰富多元的公共社交空间。比如在VS电竞酒店的主机游戏区域,多种设备组合提供了丰富全面的游戏体验,主打高性能高画质游戏的索尼PlayStation4;可以多人互动,共享欢乐剧情游戏的任天堂NINTENDO SWITCH;具有高度沉浸感游戏的微软Xbox360等等。在VS电竞酒店精心设计打造的公共区域,乐享世界上各种顶尖水平游戏的同时,也很容易结识志同道合的好友,满足了电竞玩家游戏与社交的双重需求。

在房型方面,VS电竞酒店提供多种选择,囊括了从2人间到5人间适合不同人数的多种房间类型,既可以选择与亲密伙伴独享私人空间,也可唤上三五好友共享开黑时光。

在电竞设备方面,作为主打电竞的酒店类型,电脑的配置尤为重要。在采访和实际体验的过程中记者了解到,VS电竞酒店配置的是性能优秀的新一代酷睿i7处理器,硬件选用华硕高端的玩家国度系列,配置2080显卡,辅以专业的键鼠设备和电竞座椅,千兆网速稳定给力。在实际体验中,英雄联盟、守望先锋等竞技操作类游戏体验流畅,反馈灵敏,更容易带来出色发挥;在运行GTA5、刺客信条等3A大作时,跑起最高画质也毫无压力,游戏的沉浸体验感十足。

VS电竞酒店深度体验，新型娱乐综合体引领蓝海商机 业内 第2张

加盟优势支持,一站式全方位服务

对于资金不足、经营不足、创新力不足的投资者来说,VS电竞酒店提供的千万会员及330家门店庞大的会员支持,舒适干净的床品、淋浴10秒速热、快速服务、高速光纤的品质运营能够快速帮助投资者收回成本取得盈利。此外,矩阵式硬广、品牌官方媒体、大学电竞社群、协办赛事、组织观赛、直播网红、主办赛事、精准社交裂变的流量运营,项目评估、门店筹备、门店运营等全生命周期服务和金融支持的完善的特许体系,提供一站式全方位的服务,帮助广大投资者尽可能降低投资风险的同时,带来更大的投资效益。

电子竞技行业发展如火如荼的当下,新兴的电竞酒店行业可谓是一片充满潜力的蓝海市场,乘着东风正待顺势而上。作为行业中佼佼者的VS电竞酒店,不断探索优化电竞酒店行业的发展。不仅致力于提升入住体验,增加电竞酒店行业的竞争力,VS电竞酒店同时也为广大的加盟投资者提供了全面而优惠的支持,扛起行业发展的大旗。

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