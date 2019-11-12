VS电竞酒店：综合实力远超传统网咖，优惠政策助力招商加盟

随着《电竞白皮书》于2019年6月的发布,中国电竞产业进一步腾飞,抖音等社交平台上也出现了众多的电竞酒店体验分享,电竞酒店以普通酒店和网咖结合的特点吸睛无数,电竞酒店的加盟东风也正刮的火热。

目前看来,行业内要数VS电竞酒店的经营和加盟最为火爆。究其原因,我们发现,VS电竞酒店拥有着强大的资源整合能力和优惠的招商加盟政策,这也是很多电竞玩家和投资群体选择投资加盟最为直接的理由。

一、VS电竞酒店,游戏和休息的完美结合

普通网咖为玩家提供的服务,仅仅是单一的电竞服务,想要休息,不是趴在电脑桌上,就是只能靠在并不那么舒适的椅子上小憩,完全无法缓解高强度电子竞技产生的疲惫。VS电竞酒店,房间类型多样,包括“兄弟组队房”“吃鸡三人间”“五人开黑房”每个房间配备2-5台高端电竞设备,满足游戏需求。玩家在酣畅淋漓的电子竞技后,可以洗个澡在洁净舒适的床上休息,真正做到了游戏与休息的完美结合。

同时,VS电竞酒店的每间房间,每台电脑都拥有电竞级别的专业设备,配置华硕高端的玩家国度系列,装备高端的酷睿i7处理器和2080显卡,辅以千兆商业光纤和专业的电竞座椅,让玩家能够畅快地享受流畅而又专业的电竞体验。同时,VS电竞酒店的房间设置有效解决了普通网咖中常见的隐私保护不足、环境喧嚣吵闹、卫生环境较差的问题,完美地为玩家打造了一个舒适自由的游戏空间。

二、双优实力,打造VS电竞酒店招商加盟优势

凭借在相关行业的丰富经验,对于积极响应招商政策的加盟群体,VS电竞酒店能够提供的不仅仅是强有力的技术支持和发展保障。

记者了解到,加盟VS电竞酒店后将会得到全程的指导服务,涉及到电竞设备、模块化装修、电器净水等多方面的金融支持。此外,VS电竞酒店还拥有专业的运营能力,运用网红直播、活动赛事的场景运营,组合校企联合、电竞协会、大学社群等多方面的流量运营,通过全方位地运营网络,能有效提升VS电竞酒店的品牌关注度,为全国的VS电竞酒店同步引流,为稳定收益带来强力保障。在VS电竞酒店完善的特许体系和丰富的支持下,加盟VS电竞酒店的投资者,能够轻松而快速的步入营业正轨,获得可观的收益回报。

除此之外,VS电竞酒店在2019年对招商加盟政策还进行了进一步的优化,包括加盟费和管理费的大幅度下调、订房佣金免收等诸多优惠。一位加盟VS电竞酒店的投资者就表示道:“VS电竞酒店2019年的招商加盟政策越发优惠,我的成本也是不断降低,估计很快就可以进入纯盈利的阶段了。”

拥有着强大的品牌背景和雄厚的品牌实力的vs电竞酒店,在未来必将成为电竞酒店行业内独领一方的龙头品牌,在电竞酒店领域越走越远!