电竞战火燃遍长江畔 中移电竞大赛湖北决赛火爆

11月9日，2019首届中国移动电子竞技大赛湖北赛区决赛在武汉开战。来自湖北各地高校和民间的电竞高手汇聚在长江之畔，经过激烈的竞争和残酷的淘汰，最终决出了各项比赛冠军！

【滚滚长江淘尽英雄】

本次湖北赛区决赛选址在武汉奥山世纪广场，此地位于长江江畔，风光宜人，是当地人休闲的好去处。湖北电竞高手聚集于此，在滔滔江水的见证下，展开了一场如大浪淘沙般的电竞对决。

决赛当天正值周末，作为武汉市内知名购物中心，奥山世纪广场内人潮涌动，不少人被赛场大屏幕上的精彩赛况吸引，纷纷驻足观看。赛场竞技舞台上下氛围热烈，选手们的精彩操作引来阵阵惊呼和掌声。赛制官方合作伙伴西部数据、维齐等也来到现场为选手助阵，并给现场观众提供了很多神秘礼品。

【江城决赛上演高手对决】

湖北赛区决赛进行了《英雄联盟》Solo、《英雄联盟》团队、《炉石传说》三项比赛，经过一整天的鏖战，最终胜者笑傲江城，取得了丰厚的赛事奖金和年终总决赛的晋级资格！

也许是受到了气势磅礴的长江盛景影响，这场江城决战精彩场面不断，选手们如百舸争流，爆发出了超强的实力水平。杨海波和管经二人相遇《炉石传说》冠军决战，都拿出了自己最擅长的卡组，绞尽脑汁为五局比赛排兵布阵。《英雄联盟》Solo决赛则在吴蓓和杨启斌选手之间爆发，两人作战风格接近，攻击犀利防守稳健，对手任何一个微小失误都会左右胜负天平。最后进行的《英雄联盟》团队赛，BAD WUMAN战队遭遇WIT战队的阻击，双方从Ban选阶段就开始斗智斗勇，比赛中的打法更是针锋相对，双方都试图抢占优势节奏，把比赛拖入了漫长的拉锯战。

经过一整天的鏖战，所有比赛胜负已分，湖北赛区全部冠军最终产生，这场江城电竞决赛随之落下帷幕。

各项目冠亚季军名单：

英雄联盟（Solo）

冠军：吴蓓

亚军：杨启斌

季军：胡顺

英雄联盟（团队）

冠军：BAD WUMAN（晋级）

亚军：WIT

炉石传说

冠军：杨海波（晋级）

亚军：管经

季军：石文浩

以上《英雄联盟》团队、《炉石传说》项目的冠军选手和战队将代表湖北赛区出征年终全国总决赛，他们能否继续笑傲决赛战场，让我们拭目以待！

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛湖北赛区决赛已经圆满结束，但本届赛事全国范围内的预选赛仍在如火如荼的进行中！赶快登录“咪咕快游”APP报名参赛，圆自己一个电竞梦想，向赛事总冠军的宝座进发！