中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级

11月3日，2019首届中国移动电子竞技大赛辽宁赛区决赛在省会沈阳圆满结束，这场东北重工业基地上的钢铁之战吸引了众多观众前来观战。随着比赛尘埃落定，东北赛区首批总决赛晋级名单也已产生。

辽宁赛区决赛收官

【3：1 炉石冠军轻取胜利】

有资格出现在辽宁决赛现场的选手均经过了预选阶段的残酷淘汰，强大的实力是他们晋级的保证。在这场决定命运的决赛中，谁能顶住压力发挥高水平，谁就能向年终总决赛的大门迈进一步。强者间的硬核对撞精彩纷呈，让现场观众大呼过瘾。

《炉石传说》的决赛在朱晓亮和董华洺两位选手之间展开，双方前三局战成2：1，第四局由朱晓亮的防战对阵董华洺的快攻萨，可谓是目前版本最强之矛和最强之盾的对决。双方起手排序都不错，萨满先期铺场抢一波血，但是被战士回响解掉。随后战士展现了不俗的节奏控制力，一直压制对手。在大帝减费2轮之后，战士7费打出武器计划+哈里森的配合。而萨满手牌质量不高，选择投降放弃比赛。最终朱晓亮以3：2的比分取得了胜利。

防战节奏压制快攻萨，轻取胜利

朱晓亮赢得炉石冠军

【冷门英雄奇兵致胜】

《英雄联盟》Solo决赛则被拖入了决胜局，前两局闫羽和周泽华选手打成1：1，决胜局由周泽华选择辛德拉，而闫羽选择的狗熊则是Solo赛中的冷门英雄，让现场观众惊呼连连。一开场狗熊就打得十分凶狠，直接攻击对面辛德拉，意在利用自身血量和回复能力与对方拼消耗，在前期解决战斗。这种战术也产生了奇效，在一次中路对线后，辛德拉站位太过靠前，被狗熊抓住机会拿到一血，赢得了冠军。

冷门英雄强势登顶

《英雄联盟》Solo项目不设年终总决赛，所以本次辽宁决赛就已经是选手在本次赛事的终点。恭喜辽宁赛区选手闫羽成为本区《英雄联盟》Solo项目的最强者！

LOL Solo项目冠军诞生

【英雄联盟团队赛势均力敌】

《英雄联盟》团队决赛是当天最后一项比拼，对阵双方是SNG战队和SIEC战队。前两局比分战成1：1，决胜局双方只能背水一战。比赛从一开始就进入拉锯，战斗在三路和野区各处爆发，双方人头和经济比分交替上升，SIEC略占优势。

发条大招群控打出转折点

比赛的转折点出现在SIEC拿到峡谷先锋试图5人推掉中塔时，SNG快速回援并用发条的大招控住对面5人，最终赢得这波团战。随后SNG再利用对手的一次冒进在上路高地附近团灭了对手，将优势扩大。之后双方再次进入相持，优势互换多次，但SNG发挥更加稳定，最终在长时间的拉锯战之后，SNG最终拿下这局获得了冠军。

SNG战队最终登顶

【辽宁赛区晋级名单产生】

在三项决赛结束之后，辽宁赛区决赛的名次最终确定，晋级选手将代表辽宁出征年终总决赛。

辽宁赛区决赛各项目冠亚季军名单：

英雄联盟（Solo）

冠军：闫羽

亚军：周泽华

季军：曲鹤

英雄联盟（团队）

冠军：SNG战队（晋级）

亚军：SIEC战队

炉石传说

冠军：朱晓亮（晋级）

亚军：董华洺

季军：齐洋

【结语】

2019首届中国移动电子竞技大赛辽宁赛区圆满闭幕，全国各省市预选赛仍在如火如荼的进行中！赶快登录“咪咕快游”APP报名参赛，圆自己一个电竞梦想，向赛事总冠军的宝座进发！