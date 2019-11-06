Hi, 请登录

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级

业内 狼小狼 2019年11月06日 12:10

　　11月3日，2019首届中国移动电子竞技大赛辽宁赛区决赛在省会沈阳圆满结束，这场东北重工业基地上的钢铁之战吸引了众多观众前来观战。随着比赛尘埃落定，东北赛区首批总决赛晋级名单也已产生。

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第1张辽宁赛区决赛收官

　　【3：1 炉石冠军轻取胜利】

　　有资格出现在辽宁决赛现场的选手均经过了预选阶段的残酷淘汰，强大的实力是他们晋级的保证。在这场决定命运的决赛中，谁能顶住压力发挥高水平，谁就能向年终总决赛的大门迈进一步。强者间的硬核对撞精彩纷呈，让现场观众大呼过瘾。

　　《炉石传说》的决赛在朱晓亮和董华洺两位选手之间展开，双方前三局战成2：1，第四局由朱晓亮的防战对阵董华洺的快攻萨，可谓是目前版本最强之矛和最强之盾的对决。双方起手排序都不错，萨满先期铺场抢一波血，但是被战士回响解掉。随后战士展现了不俗的节奏控制力，一直压制对手。在大帝减费2轮之后，战士7费打出武器计划+哈里森的配合。而萨满手牌质量不高，选择投降放弃比赛。最终朱晓亮以3：2的比分取得了胜利。

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第2张防战节奏压制快攻萨，轻取胜利
中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第3张朱晓亮赢得炉石冠军

　　【冷门英雄奇兵致胜】

　　《英雄联盟》Solo决赛则被拖入了决胜局，前两局闫羽和周泽华选手打成1：1，决胜局由周泽华选择辛德拉，而闫羽选择的狗熊则是Solo赛中的冷门英雄，让现场观众惊呼连连。一开场狗熊就打得十分凶狠，直接攻击对面辛德拉，意在利用自身血量和回复能力与对方拼消耗，在前期解决战斗。这种战术也产生了奇效，在一次中路对线后，辛德拉站位太过靠前，被狗熊抓住机会拿到一血，赢得了冠军。

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第4张冷门英雄强势登顶

　　《英雄联盟》Solo项目不设年终总决赛，所以本次辽宁决赛就已经是选手在本次赛事的终点。恭喜辽宁赛区选手闫羽成为本区《英雄联盟》Solo项目的最强者！

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第5张LOL Solo项目冠军诞生

　　【英雄联盟团队赛势均力敌】

　　《英雄联盟》团队决赛是当天最后一项比拼，对阵双方是SNG战队和SIEC战队。前两局比分战成1：1，决胜局双方只能背水一战。比赛从一开始就进入拉锯，战斗在三路和野区各处爆发，双方人头和经济比分交替上升，SIEC略占优势。

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第6张发条大招群控打出转折点

　　比赛的转折点出现在SIEC拿到峡谷先锋试图5人推掉中塔时，SNG快速回援并用发条的大招控住对面5人，最终赢得这波团战。随后SNG再利用对手的一次冒进在上路高地附近团灭了对手，将优势扩大。之后双方再次进入相持，优势互换多次，但SNG发挥更加稳定，最终在长时间的拉锯战之后，SNG最终拿下这局获得了冠军。

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第7张SNG战队最终登顶

　　【辽宁赛区晋级名单产生】

　　在三项决赛结束之后，辽宁赛区决赛的名次最终确定，晋级选手将代表辽宁出征年终总决赛。

　　辽宁赛区决赛各项目冠亚季军名单：

　　英雄联盟（Solo）

　　冠军：闫羽

　　亚军：周泽华

　　季军：曲鹤

　　英雄联盟（团队）

　　冠军：SNG战队（晋级）

　　亚军：SIEC战队

　　炉石传说

　　冠军：朱晓亮（晋级）

　　亚军：董华洺

　　季军：齐洋

　　【结语】

　　2019首届中国移动电子竞技大赛辽宁赛区圆满闭幕，全国各省市预选赛仍在如火如荼的进行中！赶快登录“咪咕快游”APP报名参赛，圆自己一个电竞梦想，向赛事总冠军的宝座进发！

中移电竞赛辽宁决赛对抗激烈 钢铁之战强者晋级 业内 第8张

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论