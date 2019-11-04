有燃有梗！古风蒸朋番剧《万国志》爆发独特魅力

说到下半年陆续开播的一系列国创番剧，《万国志》可以说是最值得一聊的。从首播两集因剪辑问题备受争议而停更，到重制复播后口碑一路回升，赢得观众们的支持，着实充满话题性。截止至10月30日，该作已在b站获得36万余追番人次，评分为9.2分（满分10分）。以目前的评论势头来看，如后续集数继续维持重制后的水准，想必还会继续上扬。而日渐回暖的口碑，除了源自观众们对制作团队用心重制的诚意给予的认可，这部作品在播出数集后呈现出的精彩剧情和不俗的品质，也进一步引来了众多“自来水”网友支持。

万国志剧照

对于还未关注到这部原创古装科幻动画的观众而言，此刻已养到“略肥”状态的《万国志》，正是开追的最佳时机。那么这部以明朝时期东西方文化为背景创作的架空类作品，究竟具有怎样的看点和魅力呢？笔者认为最引人入胜的，便是创作者将目光投向了大航海时代，把当时科技文明与时代禁忌间的矛盾、不同国度间势力的角逐进行了艺术化的表现，颇具内涵，值得深挖。在如此具有戏剧性的大舞台上，以“天工”这个汇聚东西方各领域奇才的组织为核心展开的故事，具有充满看点的先天优势。

万国志剧照

无论从取材还是视觉第一印象来看，《万国志》都与市面上的三维动画番剧有着极为不同的气质。随着悠扬动听的音乐，很快便能随着九十年前后两代主角们的经历，一步步沉浸其中。在《万国志》的前两集中，开篇以电影化手法铺垫了世界观和故事背景，营造了九十年前那条故事线厚重的质感和紧张气氛。一场精彩的打戏，引出三位主要角色——来自“天工”组织的徐念、李药师和韦萨礼，以及反派审判骑士团和狱天使，他们之间的冲突对峙源自一本关乎人类文明进程的伟大著作。至此，关系到整个故事走向的重要道具《论天体的运行》通过角色间的对手戏被引出。三位年轻的“天工”成员面对强敌，将如何完成使命？能否全身而退？这可能会是贯穿全季的一大主要悬念。其中，不少情节上的设计都有巧妙的呼应，让笔者印象极为深刻的是杀人名医韦萨礼那段危机时刻自断一腿的剧情，让人惊叹于编剧在角色塑造上的狠辣。

万国志剧照

而另一条九十年后的故事线，则发生于南洋吕宋岛上的世界融合之城“万国”。这条线的主角路长风在海上遭遇巨舰袭击，这艘以数十米长的巨鲸为驱动力的海上“怪物”，颇显鬼斧神工，也呼应了该作古装科幻的题材特点，充满古风蒸汽朋克的奇妙观感，相信喜爱这种风格的观众看到此处已经会心一笑。第二集最大的看点，则在片末之后的“巨型彩蛋”，这是一段关于科学先行者古拜理的番外剧情，也是《万国志》创作初衷的诠释。作者借古拜理追求真理无畏前行的经历，实则演绎了伟大的天文学家哥白尼提出“日心说”，并竭尽全力发表《天体运行论》的历史故事，将故事的内核推到极致，令许多观众都直呼“燃”，被戳到泪点。

万国志剧照

此后，主角路长风带着特殊任务，被安排进入由“天工”传人创建的小城“万国”。这里有着“一城一世界”的美妙之处，科技感与东西方文化融合的人文景观相映成趣，相当引人入胜。而巨舰内部，另一股企图入侵“万国”的势力正在蓄势待发，犹如一颗定时炸弹，随时将对“天工”造成新的危机。与此同时，路长风的身世之谜也牵动着观众的心。这样双线并行的叙事手法，虽然在初期可能会较其他番剧而言显得更烧脑，但也会额外带来不少乐趣。

万国志剧照

在不久前更新的第5、6集中，诸多新角色相继登场，如帅气的英吉利亚厨子德雷克、万国第一剑客霞客，以及被观众们昵称为“莫得感情的女服务员”的跑堂小姐姐等，虽出场时间不长，都刻画的各具个性，令人印象深刻。此外，这几集中还融入了许多有趣的知识点，如片中的“番柿炒蛋”“番椒炒肉”都反映出了当时随着海上贸易的开展，世界各地物产流通的新风貌，片尾则进一步诠释了何谓“舶来之食”，非常有心。笔者也非常期待，在之后剧集中，除了精彩的战斗场面和战略对决，这类与历史相关的梗也能多多益善巧妙地融入剧情，带给观众更有意义的观看体验。

连载至此，经过一系列背景交代和线索铺垫，《万国志》的剧情已经全面展开，之后的故事中，无论是路长风与“天工”将如何应对小弗朗机舰队的入侵，还是九十年前“天工”三人组与异端裁判所之间的对决，以及两条线之间的交汇，都值得期待。也希望这部有想法、有实力的原创番剧能带来更多的惊喜！