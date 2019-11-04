汇聚世界漫画名家 讲述多彩南京故事

漫画中国·创意之城—世界知名漫画艺术家南京驻地计划第二期正式启动

11月1日晚,漫画中国·创意之城——世界知名漫画艺术家南京驻地计划第二期在南京老门东城墙下正式启动。这是漫画中国系列活动继今年5月南京首站之后第二次来到南京,“创意名城 美丽古都”南京将再一次用漫画语言向世界讲述自己的故事。

漫画中国系列活动是一项国际性的文化交流活动,邀请世界知名漫画艺术家和插画艺术家到访中国城市,从艺术的视角出发,创作漫画、插画、绘本故事等作品,用各自独特的漫画视角解读中国城市的美。

漫画中国·创意之城——世界知名漫画艺术家南京驻地计划由中国外文局人民中国杂志社和南京市人民政府新闻办公室共同主办。出席启动仪式的嘉宾有活动主承办方有关领导,以及参与本次驻地计划的8位中国和日本的知名漫画艺术家BUNBUN、高桥良辅、池原成利、宇田川纯男、有马启太郎、狐泥、颜开、一汪空气(按拼音首字母排序)。本次驻地计划将延续和平、文化、创新的主题,以中日动漫的百年羁绊为纽带,以多彩的南京故事为内容,以通用的漫画语言为媒介,增进中日漫画艺术的交流与互鉴,让世界更好地了解南京深厚的文化底蕴和源源不断的创新活力。

当晚,老门东人头攒动,气氛热烈,活力现代的漫画魅力点亮了阅尽沧桑的古老城墙。启动仪式现场发布了漫画中国·创意之城——世界知名漫画艺术家南京驻地计划第一站漫画家系列原画作品,独特的视角、灵动的笔触、细腻的故事,令现场观众赞叹不已。

本次漫画艺术家代表高桥良辅表示,非常高兴参加此次漫画艺术家南京驻地计划。南京作为十朝都会,古老与现代交融,传统与潮流同在,令人印象深刻。南京故事中蕴含的创造力和生命力更激发了他的创作灵感,非常期待在活动中感受南京、发现南京、描绘南京。

驻地计划活动传递仪式将现场气氛推向了高潮,参与第一站活动的漫画艺术家王宁将“漫画中国”的旗帜交到了本次活动的漫画艺术家手中。随后主办方领导将写有“漫画中国·创意之城特邀艺术家”的“城市护照”送给漫画艺术家们,寓意南京携手世界创意力量,共同合作、共促发展,并共同启动漫画中国·创意之城——世界知名漫画艺术家南京驻地计划项目。

此次漫画家驻地计划将持续至11月5日,期间漫画艺术家们将按照3大主题、5条线路、3场交流会的形式进行驻地创作,参访南京具有代表性的风景名胜、文化古迹、博物馆、美术馆以及现代建筑等,用漫画视角描绘南京的景、南京的人和南京的故事。活动创作出的作品将集结成册,在全世界进行展出。