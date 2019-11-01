AcFun再推“A等生计划” 全力扶持新人UP主 打造创作新生态

2019年暑期，AcFun(以下简称A站)面向全国高校在读生推出的原创内容征集活动“A等生计划”，得到了广大高校学子的支持。金秋十月，A站趁热打铁推出“A等生计划”第二季“年轻人の亚子”，鼓励年轻UP主分享生活、表达观点。截至活动结束日，参赛作品最多得票2326票，新人UP主最多涨粉3859个，单条视频最高播放量达到了13.5万。

优质原创内容集中呈现 话题讨论度高涨呈破圈趋势

得益于“A等生计划”第一季的口碑和铺垫，第二季“年轻人の亚子”上线之后反响颇为热烈。二十天的投稿时间里，总计征集超过900个优质原创作品，累计参与人数近10万人，吸引投票超过13万次。相较于第一季，第二季“A等生计划”内容涵盖更为全面，以年轻人最为热衷的舞蹈内容为主，还包括了音乐、鬼畜、旅游、美食、萌宠、游戏、动漫等诸多门类。

在校练习生赛道，新人UP主“灵珏184”以2332的票数荣膺票王，其搞笑向作品《坦克变形记，告别肥宅，从我做起》形象地展现了年轻人“艰难又欢乐”的减肥之路，直击诸多A站老哥们的内心深处。

相较于在校练习生赛道，毕业练习生赛道的竞争更为激烈，第一第二之间的票数差距仅仅50票，最后的赢家是UP主“人妻沙奈朵”。票数排名第二的UP主二七梦，凭借着自弹自唱《说好不哭》，涨粉2156个，在新人UP主行列中算是佼佼者。

值得一提的是，此次“A等生计划”活动期间涨粉最多的UP主是“盾盾Devil”，其舞蹈作品《青蛇》播放量高达13.4万，粉丝增长量接近4千，收获投蕉数量超过1.7万，成绩斐然。

随着“A等生计划”的年轻群体参与度越来越高，以二次元为核心的A站文化也逐渐呈现出“破圈”趋势。在新浪微博上，#A等生计划#话题阅读量超过2400万，讨论量近2万。各大博主积极参与转发，带动更多的年轻人认识、走进A站。

超级UP主扶持计划落地 多项举措力图实现三方共赢

根据Analysys易观发布的八月份移动App数据榜单显示，AcFun是用户增长最快的二次元社区，八月份活跃用户较上月增涨了77.96%。除此之外，在视频UP主数量、日弹幕总数以及UP主粉丝数等方面较上月均有大幅增长。

数据全方位快速增长的背后，是A站对于UP主及其创作的优质原创内容重视的体现。作为国内二次元文化发源地，A站一直是二次元用户活跃交流的主要阵地。但扎根二次元并不意味着单一，而是在二次元文化的基础上衍生出更多触及年轻人需求的优质原创内容。在当前平台竞争日趋激烈的情况下，此类优质原创内容及其背后的优秀创作者，正成为A站在竞争中脱颖而出的杀手锏。

为强化自身优势，打造优质原创内容“护城河”，A站于八月份推出超级UP主扶持计划，未来一年将投入5.7亿资源扶持UP主，其中包含七大惠普和签约政策，并将提供全方位一站式服务，为其创作及发展“保驾护航”，以刺激新人UP主对于优质原创内容的创作热情。

而“A等生计划”正是A站超级UP主扶持计划中的具体落地项目之一。经历了两季活动的沉淀和打磨，“A等生计划”活动正逐渐成为一个新人UP主短时间内涨粉，并最终晋身大UP主行列的一个有效渠道。

在未来，A站将持续助力原创内容生产者，打造更加受二次元用户喜爱与认可的社区生态，并分别面向头部创作者、中部创作者及其他具有潜力的新人创作者开展梯度孵化，以平台支持、补贴的方式激励创作者创作更多优质原创内容，从而提升平台的用户黏性和对新用户的吸引力度，形成良性循环，最终实现平台、创作者、用户群体的三方共赢。



