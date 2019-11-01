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一群天才的奇妙之旅，浅评动画《万国志》角色设定

业内 狼小狼 2019年11月01日 09:54

“现在的我已经无可失去，也无所畏惧，他们说我是疯子是魔鬼。可是，安娜你看，我对你说过的每一个字，都是真的。”这段台词来自新番动画《万国志》第二集片末倍受好评的彩蛋，是以著名的天文学家、科学巨匠哥白尼为原型的角色古拜理对爱人的深情念白，充满了科学先行者的浪漫情怀，也不失探索者的勇气与力量，令众多观众直言深受触动，也从中理解到了制片方的创作初衷。

 

一群天才的奇妙之旅，浅评动画《万国志》角色设定 业内 第1张 

万国志海报

 

作为一部没有漫画、小说原作光辉加持的纯原创动画，《万国志》较于当下许多人气国漫作品而言，似乎开局就充满挑战，然而从已开播的几集来看，本作宏大的世界观一经展露，已经吸引了不少观众的目光。大航海时代，九十年前，两代“天工”组织奇才为守护文明火种而战，这样的故事对历史、军事、科技等领域的爱好者而言，独具魅力。

 

更令人惊喜的是，在这样的题材下，《万国志》并未失去动画应有的娱乐性，将其塑造成一部照本宣科的历史向“纪录片”，从剧情设计到角色的刻画上，都表现出了不俗的创意和才华。以全片开场时便博得极高人气的女主徐念为例，当这位气质独特的东方女子出现在深夜的雪山客栈时，一杆烟、一杯酒、一袭旅人装，飒爽利落之姿尽显无余，眉宇间亦是英气十足，寥寥数语间，已让人对她的身份好奇不已。很快，这位人狠话不多的女子便展露了她不俗的身手，面对身着欧洲最强铠甲的审判骑士，她气场全开，以连管火枪应战，霸气得令人折服。而徐念的强大，皆源自她的身世与肩负的使命，吸引观众们继续探寻。

一群天才的奇妙之旅，浅评动画《万国志》角色设定 业内 第2张 

英姿飒爽的徐念

 

文明迭代前夕，新旧思想激烈对抗，牵起风云变幻，科技的脚步却无法被阻挡，无数天才在荆棘遍布的黎明时刻觉醒、前行，共同推开新世界的大门，正如《万国志》故事中，徐念所在的“天工”组织，汇聚了李药师、韦萨礼等来自东西方的天才们，他们并肩而战，无谓后路，守护先行者古拜理的伟大著作去印刷。那群敢于突破时代枷锁的奇才，无不个性十足，活出自己的范儿，也点燃了屏幕之外观众们的热血

 

徐念在孤羊客栈一战的九十年后，故事另一条主线的主角——水师千总路长风，同样充满角色魅力。当水师船队遭遇海兽巨舰袭击，几近全军覆没后，他冷静决断，如魅影般只身潜入巨舰，即便面对实力强大到可怕的审判天使和骑士团，也依旧可以谈笑风生，临危不乱，颇显名将风范。而随着剧情推进，观众很快会发现，路长风这位年轻武将桀骜不驯的外表下，其实掩藏着缜密的心思，他的一切举动似乎皆有计划。同时，剧中透露出来的路长风身世之谜更是牵动人心，让人忍不住想要随他一起前往全片最核心的“万国”小城，会一会“万国”的创建者宋先醒，看他与奇人异士汇聚“天工”组织之间究竟会产生怎样的命运纠葛，与他一同揭开九十年前后两条故事线迷雾之下的真相

一群天才的奇妙之旅，浅评动画《万国志》角色设定 业内 第3张 

水师千总路长风

 

除了以上几位主要人物，《万国志》片中还有不少刻画得深入人心的角色，如拥有巧克力肤色的可爱南洋少女迷雅、善良又有趣的话唠书生冯梦浓、开创“万国”的睿智帅大叔宋先醒、异端裁判所的审判天使、城府极深的东厂官员曹谨行，以及初登场便人气保镖的小弗朗机总督之女乌苏娜，无不特色卓然，却又避免了脸谱化的刻板塑造。当然，片中诸多角色的颜值也相当在线，令人饱足眼福，堪为本作的一大看点。

 

一群天才的奇妙之旅，浅评动画《万国志》角色设定 业内 第4张 

小弗朗机总督之女乌苏娜

一群天才的奇妙之旅，浅评动画《万国志》角色设定 业内 第5张 

可爱的书生冯梦浓

 

在角色塑造上，《万国志》制作方显然也十分注重台词的表现力。以情感的刻画为例，在纷繁混乱的大背景下，主角们承担着艰巨的使命，彼此间的情感流露也充满了那个时代独有的美感，如冰泉之下热流涌动，别有一番风情。正如徐念被问及“你竟能忍住留他（指李药师）一人断后？”徐念答道“我必须忍住，因为他说，愿意牺牲一切，包括自己的性命来实现这个梦。希望我也能和他一样。”“和他一样？”“和他一样，牺牲他的性命。”短短几句，徐念与医仙李药师之间生死相托的情谊已表露无遗，令人难忘。

 

目前，《万国志》剧情已推进到至关重要的“万国”篇章，从种种线索来看，全片最大的戏剧冲突也即将拉开序幕，而更多角色也会随之登场。作为一部多主角群像番剧，制作方能否hold住之后的剧情，把握住人设的优势，进而提升角色个性的丰富度，把控住重要的对手戏，值得继续期待。

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