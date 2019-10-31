太一领衔，原创动画《万国志》音乐获赞

近年来，国内ACG领域对音乐的重视度与日俱增，精良的歌曲、BGM（即背景音乐）已成为一部佳作的标配元素，更是至关重要的加分项。不久前开播的一部原创国产动画《万国志》就很好地印证了这一点。

万国志剧照

这部开播前期因剪辑问题被吐槽而颇具戏剧性的古装科幻番剧，自重置版复播以来，以尊重观众、重视品质的诚恳态度，赢得了众多观众的认可，随着剧集更新，口碑不断回暖。虽然《万国志》上线之初有些坎坷，但作品本身也有不少值得关注的亮点，其度身创作的几首原创歌曲及颇具“万国”风格的BGM，就脱颖而出，倍受好评，为作品大大提升了人气。

作为最先与观众见面的主题曲，《破晓》无疑是相当契合《万国志》气质的歌，置于片头也将充满时代感的气氛先行调起，营造出热血与悲壮浑然一体的气氛。自登陆QQ音乐等平台后，很快便获得了千余条好评。歌曲的演唱者太一，一位年轻的新生代电影制作人，暗含爆发力的嗓音、对音乐的独特理解，在这首歌里一展无遗。让人联想到《万国志》片中那些敢于突破时代枷锁的天才们。与世界观高度贴合的歌词，字字句句仿佛都在谱写剧中大航海时代的冒险绘卷，“手中的火源/将夜的黑席卷 蔓延/最壮绝的裂变/才能迎接 新纪元”，这般壮阔，自然引人入胜。

《破晓》收听链接：https://y.qq.com/n/yqq/song/0004SNgM0EM318.html

主题曲《破晓》单曲封面

不仅主题曲《破晓》表现出众，在《万国志》前四集中亮声的两首片尾曲《念念》《谜》也是不遑多让。其中，由2016年《中国新歌声》全国总决赛季军汪晨蕊演出的《念念》，以独特的古风唱腔和悠扬灵动的旋律瞬间抓住了众多观众的心，“已单曲循环”的好评接踵而来。同样古意盎然的词也优美如诗，“此去不为这/湖溪婀娜/千岛屿多/名万国/乘长风月色/碧海波/浪潮共起落”，恰道出了片中女主徐念的几分快意、几分执著。

《念念》收听链接：

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片尾曲《念念》单曲封面

另一首由歌手Kaya演绎的《谜》则更显轻松跳跃，旋律婉转俏皮，如漫步南洋白沙滩上的少女，洋溢青春气息，令人无法转目。曲终一句“归途茫茫/将诗行安防/最幸有过这场/并肩流浪”，将四海为家的万国情怀展现的淋漓尽致。

《谜》收听链接：

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片尾曲《谜》单曲封面

同样引人瞩目的，还有《万国志》片中风格多变的背景音乐。其中既有轻柔如微风拂面的曼妙乐曲，亦有令人振奋激昂的战斗旋律，而最令人惊喜的是音乐制作团队大胆地采用了诸如亚美尼亚的传统民族乐器嘟嘟克、苏格兰风笛等多民族乐器，这种“万国”风配乐，不仅让观看体验更丰富有趣，也大大提升了动画剧情的表现力。其制作团队“地址不明音乐实验室”也是颇受观众喜爱，其充满创意的音乐理念，定会在后续剧集更新时，带来更多风情万种又动听的“万国”好音乐。

据制作方透露，除了已经登场的几首歌曲，《万国志》还会推出新的片尾曲，着实令人好奇会是怎样的独特曲风。而随着近来观众们对OST的呼声越来越强，相信当《万国志》连载到一定阶段，官方也会和观众们一同分享这些优秀的原声音乐。