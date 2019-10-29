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2019首届中国移动电子竞技大赛重庆工商大学收官 冠军晋级复赛

业内 狼小狼 2019年10月29日 15:36

　　从10月9日开始，2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区预选赛正式打响，热辣山城弥漫电竞战火，各路高手决战巅峰!10月16日，重庆工商大学站的选手经过激烈角逐，决出了该赛点各个项目的冠军人选，他们成功晋级重庆赛区复赛阶段。

 

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆工商大学收官 冠军晋级复赛 业内 第1张

 

　　【巅峰决战 热辣山城迎电竞潮流】

 

　　本届赛事10月刚在重庆落地就受到了热烈追捧，参赛人数众多，山城人民热辣耿直的性格展露无遗。比赛当天，不少来自重庆工商大学周边电竞高手聚集在一起，为复赛晋级资格展开了激烈的争夺。

 

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆工商大学收官 冠军晋级复赛 业内 第2张

 

　　本场比赛在重庆工商大学附近的里克网吧举行，包含《英雄联盟》(Solo)、《英雄联盟》(团队)，和《炉石传说》三大项目。本届赛事预选赛阶段《英雄联盟》项目采用BO1单败淘汰规则，《炉石传说》项目采用KOF2单败淘汰规则，对参赛选手来说是一个不小的考验。面对残酷赛制的筛选，山城电竞爱好者们丝毫不惧，用高超的竞技水平为我们奉献了精彩的比赛。

 

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆工商大学收官 冠军晋级复赛 业内 第3张

 

　　本站各项冠军得主成功晋级，他们将面对竞争更加激烈的复赛比拼，期待晋级选手后续能有更好的表现。

 

　　本次比赛冠亚季军名单如下：

 

　　《英雄联盟》(Solo)：

 

　　冠军：李鑫(晋级)

 

　　亚军：陈治栗

 

　　季军：许弟远

 

　　《英雄联盟》(团队)：

 

　　冠军：HD战队(晋级)

 

　　亚军：卡地亚战队

 

　　季军：FOB战队

 

　　《炉石传说》

 

　　冠军：王志鹏(晋级)

 

　　亚军：何学暾

 

　　季军：黄磊

 

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆工商大学收官 冠军晋级复赛 业内 第4张

 

　　【摩拳擦掌 冠军选手静待复赛】

 

　　2019首届中国移动电子竞技大赛重庆赛区的预选赛阶段已进入尾声，本届赛事覆盖重庆市各大城区，以市内多所高校为支点搭建电竞舞台，网罗全市电竞高手征战山城赛场。本次大赛由中国移动宽带提供全程网络支持。

 

2019首届中国移动电子竞技大赛重庆工商大学收官 冠军晋级复赛 业内 第5张

 

　　重庆赛区复赛阶段的战斗将在11月打响，预选赛冠军得主们将展开龙争虎斗，掀起山城电竞盛宴新一轮高潮。届时赛事实况将通过各大平台全程直播，中国移动5G将帮助全民尽享电竞乐趣，助力参赛选手勇夺冠军宝座。

 

　　官方赛事报名通道：http://g.migufun.com/tstggg

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