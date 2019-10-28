青花黄桃！从瓷都开始四面出击！

从7月28日青花黄桃在景德镇陶溪川发布会正式亮相，到现在也有三个月的时间啦！在这段时间里，青花和黄桃的“重大计划”中，又有哪些慢慢解禁了呢？让我们一起来回顾一下吧！

同人作品众星荟萃

8月7日，青花黄桃的官方微博发布了同人绘画比赛活动，总共收到近200幅参赛作品。从业余选手，到圈内大大纷纷发挥自己的想象力，用自己的滤镜投射出这两位瓷都小精灵，在不完全解禁的青花黄桃的世界观和人物设定中，不少优秀作品跃然纸上，大家纷纷对这样的国风背景表示出极大的兴趣。

那么我们一起欣赏下其中的优秀的获奖作品吧！

图1作者：Alucarddio

图2作者：鹤庵波影

图3作者：CROME拉面猫就是星空萌

优秀作品拼图

更多的精彩作品请移步@青花黄桃 官方微博。

主题曲《瓷都浪漫》真人MV发表

9月19号正式发布了由多元艺术家，同时也是青花黄桃人物设计师的静电场朔和日本知名声优青木志贵演唱的青花黄桃主题曲《瓷都浪漫-China Romantic》的官方mv。

作曲/编曲：Dr.Usui

作词：靜電場 朔

演唱：靜電場 朔/青木 志贵

摄影：李子峘

动画制作：大宇宙酿

MV截图1

MV截图2

MV截图3

MV截图4

MV微博链接：https://m.weibo.cn/7214698488/4418198789363567

MV Bilibili链接：https://b23.tv/av68269962

MV推出瞬间收获众多好评，纷纷惊呼“次元壁被打破了！”“还有这样的国风动画！”

MV定妆照

青花造型图

黄桃造型图

青花：静电场朔

黄桃：青木志贵

时装设计（青花）：清水翔

时装设计（黄桃）：梁宇

化妆造型：月奈Tsukina

摄影：摄命丸文

静电场朔是创意单位「大宇宙酿」创始人，也是青花黄桃形象的主创人，更是《瓷都浪漫》的作词人，在真人MV中出演“青花”简直是再合适不过，这部MV上线之后获得了大量点击和好评，也让观众们更接触到强大的创作队伍。

圈9助阵翻唱版本

超女冠军圈9一直就是青花黄桃的好朋友，在官方发布会就出场献歌，在9月也发布了自己改编翻唱的《瓷都浪漫-China Romantic》爵士乐版本！别有一番风味呢

歌曲链接：https://m.weibo.cn/3279873201/4421183342962636

配图

南京漫展再续高热

10月的南京国际动漫游戏博览会，青花黄桃的popup摊位上，更多的内容和商品与南京的小伙伴见面了。不但继续送出饱受好评的福袋，还展示了更多全新周边。参会者纷纷表示对这个题材的期待，而且在意识到在这些逐渐积累的素材后的背景故事后，不少人表示“路转粉”。

随着各种线上线下活动推进，青花黄桃官博还收到了各种粉丝投稿的作品，有绘画，有MAD（MAD指电玩文化、动漫文化、同人文化界别中的多媒体作品。一般作品为一段有关的影片剪辑，配以作者喜欢的音乐，近似同人MV 形式的存在）混剪，也有超级可爱的COSPLAY。

在微博的#青花黄桃#关键词下可以看到这些作品和热议的话题，核心粉丝也随之逐渐形成，并开始根据官方的素材，自行创作。未来，青花和黄桃也会为己有的粉丝，以及更多未来的观众们，提供更广阔，更有趣的故事！



