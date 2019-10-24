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原创新番《万国志》开播，大胆取材展现“文明”内核

业内 狼小狼 2019年10月24日 10:33

近年来，优秀的国产3D动画如雨后春笋般出现，其中不乏武侠、玄幻、奇幻、校园、电子竞技等各类题材，亦不少作品是由小说或漫画改编而成，带给了观众更多的选择，也令国产动画行业更受关注。近期于哔哩哔哩弹幕网（以下简称：B站）上线的一部古装科幻题材国创动画新番《万国志》更是脱颖而出，令人眼前一亮。观看过已播出的1-4集后，从观众火热的评论不难看出，这部由B站与灵樨文化联合出品的纯原创作品最吸引人的优势之一，正是其大胆而独特的选题及深刻内涵。

 

作为一部主打“古装科幻”题材的原创作品，《万国志》选题可谓新颖而大胆、视角鲜明，创作者以明朝时期的历史为借鉴进行了架空处理。其故事发生于文明与科技在曲折中高速推进的大航海时代，通过九十年前后两代“天工”组织成员守护文明发展的双线故事串联，将明朝时期东西方的历史文化联系起来，向观众展现了那个人才辈出的大时代中，一群先行者守护文明的壮阔之举。

原创新番《万国志》开播，大胆取材展现“文明”内核 业内 第1张 

（图1：极具科幻色彩的“生物动力”巨舰）

许多细心的观众都已经发现，《万国志》中的主要角色，几乎都能与历史人物一一对应，比如第一集《异邦人》中出现的青年医生，其历史原型是我国明朝时期伟大的医药学家李时珍，而手弹竖琴的金发男子韦萨礼，则是著名的医学家、近代解剖学的创始人安德烈·维萨里。不少对历史感兴趣的观众早已按耐不住地在评论中“剧透”，历史上的维萨里实属“狠人”，这点倒是与其在片中自断一腿的作风当一致。诸如这样的角色还有许多，他们在片中个性十足，各具魅力，共同推进这剧情的发展。这样的表现手法，无疑也给了观众更有趣的观片体验。

原创新番《万国志》开播，大胆取材展现“文明”内核 业内 第2张 

（图2：以李时珍为原型的人气角色李药师）

原创新番《万国志》开播，大胆取材展现“文明”内核 业内 第3张 

（图3：以维萨里为原型的人气角色韦萨礼）

除了李药师和韦萨礼这两位颜值颇高的“天工”成员，《万国志》中最不得不提的角色，是在第二集片末彩蛋中登场的白发老者。动画中他叫做尼古拉·古拜理，但历史上，他的名字是尼古拉·哥白尼，正是他提出了伟大的“日心说”理论，撰成《天体运行论》，激发了无数科学家探索真理的勇气。

原创新番《万国志》开播，大胆取材展现“文明”内核 业内 第4张 

（图4：“天工”奇人宋先醒）

 

众所周知，中世纪的欧洲曾度过一段黑暗的时期，人们的思想受到禁锢，而彼时哥白尼的“日心说”恰恰触犯了禁忌，令他承受极大的压力和危机，但正如片中古拜理的自白所述“雷的劈击却不能使他驯服”，这位先行者仍旧无畏地将探索科学真理的步子向前迈进，而这也正引出了《万国志》开篇剧情，来自“天工”的奇人们，不惜一切对抗着异端裁判所派出的“审判骑士团”，将古拜理所著的《论天体的运行》送去纽伦堡印刷。这种为文明火种的传承而勇敢前行的故事，时至今日仍令人为之震撼。

在小编看来，《万国志》的意义已经不仅仅是一部动漫这么简单了，它在娱乐文化多元而复杂的今天，以独特的视角来呈现人类文明的历史进程，展现那个动荡的时代下，人们不惜生命也要追求真理的伟大之举。这样的作品，或多或少都将影响着用心的观看者，点燃他们心底的热血

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