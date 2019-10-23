另类新番《万国志》开播，探秘海上乌托邦

中华商会、扶桑人的神社、朝鲜人的泡菜作坊、小弗朗机人的大讲堂、英吉利亚人的钟楼、天竺人的宫殿……当数百年前世界各地的文明景观集中于一个小城中，会不会让你产生“一城一世界”的念头？这便是国产动画新番《万国志》所展现的奇妙景象，也是观众们对于这部作品最大的期待之一。

俯瞰万国小城

早在2018年末的bilibili国创新番发布会上，《万国志》先导预告片的亮相就带给观众眼前一亮的新鲜感。风雪夜，山巅客栈，东方女子以奇异的火枪迎战西方铠甲骑士，火器与冷兵器的对抗、来自东方冒险家与异端裁判所势力的对抗，无不让人充满新奇感，好奇着这部颇显另类的原创动画，将讲述怎样一个关于文明守护与传承的惊心动魄的故事，不同文化背景下的风格交融与碰撞又会呈现出如何独特的艺术魅力？其后陆续公布的几版预告片，亦通过一系列视觉感染力强烈的镜头展现出独特的“万国”风格，令人期待值不断飙升。

自9月23日《万国志》正片开播后，虽然由于大胆的碎片化剪辑方式引发了一些争议，但许多观众都对作品传递的文化内涵和“万国”气质极其认可。片中对于“万国”的刻画，并非虚有其表的元素堆砌，而是在吸引眼球的同时，着墨于东西方文明交融的理念塑造，将文化互通、世界大同的氛围丝丝缕缕地进行演绎，传递到观众心中。

奇特的飞空艇“火烧鱼”

片中的“万国”小城，位于南海之上，拥有洁白的沙滩、最美的星光，海天映照晕红的落霞，女主角迷雅的“火烧鱼”飞空艇从巴纳威梯田上悠然飞过，远处雾霭迷蒙重峦叠翠，一水护田将绿绕，两山排闼送青来，“万国”之景一览无余。这里汇聚了不同国籍、不同领域的先锋，天才和天才之间惺惺相惜，没有固步自封或立场对抗，人们生活地富足快乐，做着自己喜欢的事业，开垦梯田、规划社区、引进各地食材，享受着先进科学带来的生产力，活脱脱一个海上乌托邦，令人看着不由心生向往，感慨创作者的浪漫情怀。

陪你去浪漫的“万国”

女主角迷雅的台词也藏入了许多有趣的梗，诸如“那些英吉利亚人可会诈钱了，除了先生谁都玩不过他们。”“你说在黄泥海里看到了白鲸群，那些孟买老乡们都说你吹牛。”相信很多观众看了都会会心一笑。

欲把“天工”比“天宫”

当“万国”全景在第四集中缓缓展露时，无尽的大海如天空之境，日月之行若出其中，星汉灿烂若出其里，让人不由地随着代入感极强的镜头推移，和剧中角色冯梦浓一起沉醉在这世外桃源般的景象中，赞叹“这哪里是天工，分明是天宫才对。”

经历前四集的世界观铺垫，《万国志》的剧情应该会进入一个新的阶段。“万国”的命运将迎来怎样的变局，故事中的“天工”奇才们将如何凝聚各方力量守护文明，更多的悬念即将一一展开。对于这样一部敢为挑战新题材的纯原创作品，让我们投入更多的鼓励与陪伴，见证他的蜕变与成就。