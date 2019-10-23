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另类新番《万国志》开播，探秘海上乌托邦

业内 狼小狼 2019年10月23日 10:01

中华商会扶桑人的神社朝鲜人的泡菜作坊小弗朗机人的大讲堂、英吉利亚人的钟楼、天竺人的宫殿……当数百年前世界各地的文明景观集中于一个小城中，会不会让你产生“一城一世界”的念头？这便是国产动画新番《万国志》所展现的奇妙景象，也是观众们对于这部作品最大的期待之一。

另类新番《万国志》开播，探秘海上乌托邦 业内 第1张 

俯瞰万国小城

 

早在2018年末的bilibili国创新番发布会上，《万国志》先导预告片的亮相就带给观众眼前一亮的新鲜感。风雪夜，山巅客栈，东方女子以奇异的火枪迎战西方铠甲骑士，火器与冷兵器的对抗、来自东方冒险家与异端裁判所势力的对抗，无不让人充满新奇感，好奇着这部颇显另类的原创动画，将讲述怎样一个关于文明守护与传承的惊心动魄的故事，不同文化背景下的风格交融与碰撞又会呈现出如何独特的艺术魅力？其后陆续公布的几版预告片，亦通过一系列视觉感染力强烈的镜头展现出独特的“万国”风格，令人期待值不断飙升。

 

9月23日《万国志》正片开播后，虽然由于大胆的碎片化剪辑方式引发了一些争议，但许多观众都对作品传递的文化内涵和“万国”气质极其认可。片中对于“万国”的刻画，并非虚有其表的元素堆砌而是在吸引眼球的同时，着墨于东西方文明交融的理念塑造文化互通、世界大同的氛围丝丝缕缕地进行演绎，传递到观众心中。

另类新番《万国志》开播，探秘海上乌托邦 业内 第2张 

奇特的飞空艇“火烧鱼”

 

片中的“万国”小城，位于南海之上，拥有洁白的沙滩、最美的星光，海天映照晕红的落霞，女主角迷雅的“火烧鱼”飞空艇从巴纳威梯田上悠然飞过，远处雾霭迷蒙重峦叠翠，一水护田将绿绕，两山排闼送青来，“万国”之景一览无余。这里汇聚了不同国籍不同领域的先锋天才和天才之间惺惺相惜没有固步自封或立场对抗，人们生活地富足快乐，做着自己喜欢的事业，开垦梯田、规划社区、引进各地食材，享受着先进科学带来的生产力，活脱脱一个海上乌托邦，令人看着不由心生向往，感慨创作者的浪漫情怀。

另类新番《万国志》开播，探秘海上乌托邦 业内 第3张 

陪你去浪漫的“万国”

 

    女主角迷雅的台词也藏入了许多有趣的梗，诸如那些英吉利亚人可会诈钱了除了先生谁都玩不过他们”“你说在黄泥海里看到了白鲸群那些孟买老乡们都说你吹牛”相信很多观众看了都会会心一笑。

 

另类新番《万国志》开播，探秘海上乌托邦 业内 第4张 

欲把“天工”比“天宫”

 

“万国”全景在第四集中缓缓展露时，无尽的大海如天空之境，日月之行若出其中，星汉灿烂若出其里，让人不由地随着代入感极强的镜头推移，和剧中角色冯梦浓一起沉醉在这世外桃源般的景象中，赞叹“这哪里是天工，分明是天宫才对。”

 

经历前四集的世界观铺垫，《万国志》的剧情应该会进入一个新的阶段。“万国”的命运将迎来怎样的变局，故事中的“天工”奇才们将如何凝聚各方力量守护文明，更多的悬念即将一一展开。对于这样一部敢为挑战新题材的纯原创作品，让我们投入更多的鼓励与陪伴，见证他的蜕变与成就。

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