国创新番《万国志》重制版上线 诚意与品质引爆口碑升温

近日，一部国创动画新番《万国志》成了圈内热点。从开播第一周即宣布暂停更新，到经过精心修正优化后以重制版再次上线并连更四集，口碑也随之大幅反弹，令许多观众纷纷点赞好评“从未见过如此有诚意的制作方”，而重制版的品质更是赢得了大部分观众“未来可期”的认可。那么这部古装科幻题材的原创动画究竟经历了怎样的“重生之旅”，之后的聚集展开又是否值得期待呢？

万国志海报

从官方公布的介绍资料及已播出的四集来看，该作虽为架空背景，但借鉴的时代背景是风起云涌的大航海时代，也正是中国明朝的中后期，讲述了汇聚东西方各国天才的“天工”组织成员以科技之力守护文明的故事，可以说自带看点、摸了一手好牌。作品的叙事以双线并行推进，且前后跨度相隔90年，涉及到多个势力的对峙，不难看出，从宏大的世界观背景设定到叙事手法，出品方都颇有想法和野心。

充满奇幻色彩的一幕

9月23日首播之初，《万国志》在第1、2集中深刻的故事内涵、精美的场景和个性化的角色设定都令人印象深刻，然而片中展现的颇为大胆的穿插式剪辑风格却引发了不小的争议。多线叙事本就是极具难度的影视表达方式，在一部单集片长仅十余分钟的周更动画中，这样极具跳跃性的剪辑无疑更具挑战性，加之本作涉及到大量充满时代内涵的细节设定，存在一定的观看门槛，所以导致了前两集播出后许多观众对“剧情难以理解”的吐槽。

万国志海报

然而，令观众们没想到的是，仅隔数日之后，《万国志》官方便发布了一则诚意满满的停更公告，表示将吸取观众们的意见，对动画的剪辑、叙事节奏等各方面进行全面优化、修改。此举一出，即受到观众们的认可和支持。毕竟如今从动画到真人影视剧，能够如此重视受众观感，又能不惜成本、果断采取改进措施的片方实属罕见。在放弃国庆休假的加班加点之后，《万国志》第1、2集重制版连同全新的第3、4集终于登录bilibili复播。重制版的提升是相当明显的，从火热的弹幕、评论来看，观众们不仅对制作方灵樨文化的诚挚态度高度认可，重制版的品质提升也有目共睹。焕然一新的剧集，不仅剧情脉络更为清晰、节奏更紧凑，在角色表情等细节上也有了显著优化，观看体验大幅提升，令人看到了幕后团队对待作品的积极态度和不俗实力。

片中个性角色令人印象深刻

作为一个敢于探索原创动画新题材的初创团队，灵樨文化在开播首周经历的口碑危机中不显慌乱、不以冷处理无视观众反馈，已彰显出其坚定的决心与信心。相信正如《万国志》片末那段备受好评的“彩蛋”剧情中所表达的，无论历经世事沉浮，万国志创作的原点，始终不曾湮灭。这部国创新番值得鼓励，未来可期。



