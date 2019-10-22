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实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路”

业内 狼小狼 2019年10月22日 16:51

　　10月19日晚，一场于北京古北水镇景区日月岛广场举行的音乐大秀，惊艳了在场所有观众。这场由腾讯音乐娱乐联合古北水镇红叶祭推出的“次元国风音 唱响红叶祭”Live Show，将“国风”与“次元”两种音乐形式无缝隙衔接。其中，多位嘉宾演绎了腾讯音乐娱乐的多首联合出品的跨界音乐作品，其中不乏腾讯音乐娱乐与知名游戏IP联合打造的二次元游戏音乐作品《说剑》、《I WON’T STOP》、《烽火成书》，更有10月10日刚刚上线的由腾讯音乐娱乐携手国风音乐鬼才EDIQ联袂推出的国风音乐连载专辑《国道》中的首发曲《胡同少年志》。这场Live Show，在音乐之上融合了Cosplay、游戏、动漫等视觉范式，吸引了一众国漫、国风音乐爱好者驻足倾听，在琴瑟箫鸣中穿越千年时光，感受悠远的国乐之风。

实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路” 业内 第1张

　　“次元国风音”不设限，“破界+融合”激发年轻受众共鸣力

　　蕴含着中国古典文化之美、以“静”“幽”为主基调的“国风”歌曲，通常被认为适合带着耳机独自倾听。由腾讯音乐娱乐联合多方打造的《说剑》《烽火成书》《胡同少年志》《庄周》《王昭君》等多首音乐作品，让国风音乐及二次元音乐在同一个舞台上完美碰撞出了火花，这样的曲风与古北水镇景区充眼可见的次元场景发生了奇妙的“化学反应”，同频共振吸引了大批游人驻足聆听。

实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路” 业内 第2张

　　在活动开场，SING女团成员许诗茵用独立作词单曲《是你没错了》、个人原创单曲《白衣少年》唤醒了观众的耳朵，具有穿透力的嗓音将唯美悠远的旋律演绎得格外深情。随后，新人歌手庞琪祥演绎了“国风+次元”的两首新作，它们分别是由腾讯音乐娱乐联合《天涯明月刀》出品的太白门派主题曲《说剑》，以及与《王者荣耀》共同打造的无限王者团破晓追梦曲《I WON'T STOP》。《说剑》玄幻缥缈的曲风将剑客快意恩仇的江湖精神表达得淋漓尽致，而当《I WON'T STOP》激情四射的电音响起，全场游戏玩家止不住地随着节拍尽情摇摆。

实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路” 业内 第3张

　　接下来，新人歌手栾贻泽演唱了腾讯音乐娱乐联合《乱世王者》共同制作的玩家故事主题曲《烽火成书》，在箫声、笛声及厚重钢琴和大气弦乐的加持下，听者被带入“烽烟乱天下，凭谁问前路何方”的苍茫天地，感受征战沙场合纵连横的震撼场景。古风歌手毁音绅士则演绎了腾讯音乐娱乐联合EDIQ出品的国风音乐连载专辑《国道》首发曲——《胡同少年志》，用歌声立体式呈现民国北京的雪夜、角楼、城墙、老叟等画面，表达出“民国北漂”的孤独行旅心路历程。

实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路” 业内 第4张

　　在“次元国风音 唱响红叶祭”Live Show整场活动中，听众们还听到了齐鼓文化练习生、孤曲十九、高佳依带来的《寄明月》《云裳谣》《庄周》《王昭君》《再见悟空》等多首曲调唯美、国风浓郁的歌曲，开启了一段奇幻“穿越”之旅。

实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路” 业内 第5张

实践音乐产业破界方法论，腾讯音乐娱乐开辟次元国风“新通路” 业内 第6张

　　“次元国风音 唱响红叶祭”Live Show将“国风”与“次元”进行了深层次的“融合”，意义在于传统与现代的交合更能深入年轻人内心，能唤起人们心中的文化自信，继而让喜爱次元元素的年轻人也强烈体会到“国风”音乐的共鸣。腾讯音乐娱乐借助“破圈”效应，让国风歌曲走出线上“幻境”，严丝合缝地与线下次元场景结合，无罅隙地抵达线下年轻人视野，以视觉、触觉等感官形式增强歌曲的丰富性、层次感，从而使“国风”这一音乐范式更深入人心，也让“国风+次元”成为破圈融合的最佳拍档。

　　音乐产业无极限，“次元+国风”音乐再度树立行业风向标

　　作为此次古北水镇红叶祭音乐合作伙伴的腾讯音乐娱乐，近年来不断跨界游戏IP，深耕国风音乐领域，联合多个著名游戏IP打造游戏音乐作品，并发行了腾讯音乐娱乐首张国风音乐制作人专辑，为用户提供沉浸式的“国风+次元”音乐破壁体验，也为音乐产业带来一股创新潜力无限的清流。这意味着，腾讯音乐娱乐泛娱乐布局进一步拓宽，再度为行业树立风向标。

　　在国风音乐方面，腾讯音乐娱乐与EDIQ联合打造的音乐专辑《国道》，讲述一个土司继承人沿着G108国道，从北京回云南的旅途见闻，用10个原创音乐故事，谱写了黑暗时代追寻光明未来的故事。对于“网生代”90后、00后而言，富有故事性和画面感的国风音乐，吸收古风民乐与现代流行音乐的优点，深得年轻人的喜爱。腾讯音乐娱乐通过联合打造专辑的方式推广“国风”，不仅将优美原创音乐传播给更多音乐爱好者，也是对优秀音乐人和原创音乐产业的支持。

　　在次元音乐方面，腾讯音乐娱乐具有更深刻的产业洞见，通过“游戏+音乐”的广泛涉猎，稳步拓展泛娱乐布局。从今年5月起，腾讯音乐娱乐陆续联合国民游戏IP《王者荣耀》打造多首游戏音乐作品，如无限王者团的成团觉醒曲《Wake Me Up》、破晓追梦曲《I WON'T STOP》，以及英雄同名主打歌曲《庄周》及《王昭君》，经过赋能产业链条的实践，初步形成了一套趋于完整、可复制再生的内容原创体系，让音乐渗透到更多娱乐生活场景，拓展音乐产业的边界。值得一提的是，这些“次元”歌曲中也蕴藏着一些“国风”元素，将历史背景、人物命运、民族精神幻化为歌曲血肉，让“次元”与“国风”水乳交融，协力打造出最符合游戏人物的高品质音乐作品，使游戏IP得到立体化呈现。

　　一直以来，腾讯音乐娱乐以打造精品内容、满足用户需求为己任，并用年轻潮流使国风古韵焕发出生机活力。依托自身平台的丰富资源和强劲势能，腾讯音乐娱乐实现了国风音乐亚文化与次元的破壁，为二次元、国漫、音乐人赋能，源源不断地给国风音乐增添新鲜血液，这将推动更多优质国风音乐的产出与发展。

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