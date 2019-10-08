震撼来袭！超神影业新作《烈阳天道I》官方预告片燃爆国庆假期！

2019 年 10 月 1 日，由企鹅影视、超神影业、玄机科技共同投资打造，虚拟影业联合出品的新作品《烈阳天道 I》网络大电影在其官方平台发布了首支最新预告片。预告片一出，粉丝欢呼声扑面而来，纷纷留言为新作打 CALL！对小编而言，本次超神影业发布的新作 PV 更是陪伴了小编这个阳光宅男整整度过漫长的国庆 7 天长假！要知道，超神影业在近年来凭借旗下系列作品收获不少名气与粉丝，其中《雄兵连》系列更被粉丝们称为近年来的国漫巅峰之作！可想而知由超神影业制作的作品质量如何。更何况在国庆期间这个节点上出来发放福利，不呆在家里好好刷上个 7 天都对不起支持了这么多年的超神世界！

说到新作品《烈阳天道 I》，小编早在《雄兵连 II 诸天降临》北京发布会上就已经看到过导演们为大家提前放出的概念版预告片，当时看完小编心里一直久久不能忘怀，一直期待着这部新作品的到来。更值得一提的是，《烈阳天道 I》与之前作品呈现的方式不同，新作品刘怀导演不再以连载动画的方式去制作，而是与执行导演欧阳超把《烈阳天道》做成网络大电影去呈现给大家。《雄 2》发布会中主创团队就有提到过《烈阳天道》新作内容补全了在《雄兵连》系列中略略带过有关于猴哥与烈阳之间的微妙关系，主要是讲述孙悟空与烈阳星之间的摩擦，更会与帝蕾娜有一场巅峰对决。所以小编认为，把这部分内容作为网络大电影去呈现的话会更加好，给观众带来更直观的视觉感受与情感起伏，也不用等每周一更，一次性看个过瘾！看个爽快！

看完《烈阳天道 I》首支 PV 以后，小编除了被当中的打斗效果震撼住之外，还能感受到隔着屏幕都能被那种细腻的画质吸引着，能清楚感觉到比以往作品的画面制作都要提升好多好多。不过这也是当然的，既然往大电影方向去走，肯定要和以往的作品制作要有区分，因为电影制作的水平要比其他制作要高，不然观众也不会轻易买账。据悉，《烈阳天道 I》的制作时间是与《雄兵连 II 诸天降临》差不多同时起步，可以看得出来超神官方也是为了满足观众尽全力地在追赶进度，为的就是可以快点把新作完成，早日上线！

根据官方平台之前给出的消息，《烈阳天道 I》预计在今年 10 月份会制作完成，因此在这段期间内相关贴吧和微博各大平台上每天都会有很多粉丝在追问官方到底什么时候上线！这不话音刚落，首支 PV 便在国庆当天被官方放了出来，实实在在满足了国庆放假的各位粉丝，官方这波毫无防备的操作着实吊足了大家观众的胃口~从预告片中得到的还有另外一个消息就是片尾最后出现的“相约 2020”！可能很多粉丝会说，不是 10 月完成吗？怎么还相约 2020 呢！这个等小编来给大家科普一下~其实，一个作品制作完成和上线是两回事，制作完成还要看有没有修改和调整，然后和上线平台洽谈上线档期，最终确认才会给大家定档消息哒！所以小编根据以往蹲点经验，可能是和大家相约 2020 春节档也说不定哦！最后就让我们一起期待由企鹅影视、超神影业、玄机科技共同投资打造的新作《烈阳天道》网络大电影的定档消息吧~虽然今天已经收心回到工作岗位上~但小编还是忍不住要再看一遍 PV 去，拜拜各位小可爱！