TT玩加游戏嘉年华燃爆CICF×AGF动漫游戏展

假期嗨皮去哪里?CICF×AGF广州动漫游戏展在等你!2019年第十二届中国国际漫画节动漫游戏展(CICF×AGF),正在广州琶洲保利世贸博览馆举办,本次共有600多家参展方、逾百位重磅嘉宾以及国内外媒体参与,为观众呈现一场旷世盛典。

TT玩加——一个致力于让天下没有孤单的玩家手游折扣服务平台,本次在CICF×AGF展会期间举办TT玩加首届游戏嘉年华活动,让现场玩家感受到游戏大狂欢在嘉年华畅快玩不停!现场络绎不绝的人流让我们感受到观众对于TT玩加游戏嘉年华的热情,精彩的活动和有趣的游戏展示深深地吸引着现场每位观众的眼球,现在我们一起来感受一下TT玩加游戏嘉年华现场!

在TT玩加游戏嘉年华现场,我们首先看到的是“跨越次元壁的约会——古美风格和二次元风格之间的大碰撞”,从TT玩加展位3F04入口进来,领取TT玩加游戏嘉年华集章卡,观众收集游戏嘉年华现场所有活动的印章即可兑换游戏周边福袋。

先来到美轮美奂古风区,端庄典雅的古风coser小姐姐映入眼帘,观众争先恐后向《剑踪情缘》的角色扮演者“花舞”合影区靠近,现场不仅能跟coser小姐姐们合照,还有《封剑神录》许愿上上签,话说签不签的不重要,重要的是万一灵验了呢?不过真的很担心我们《封剑神录》的许愿树,现在挂满了观众的许愿签,真的想换一棵参天大树,毕竟此次会展有33万游客浏览观光呢!

另外,在TT玩加游戏嘉年华《萌将三国》活动区域也有很多玩家参与互动,玩家井然有序参与《萌将三国》的大转盘抽奖,奖品有TT玩加平台积分、TT玩加平台优惠券、限量小T帆布包、一对象等。 只看到参与《萌将三国》大转盘长长的队伍,以及现场相互讨论的人群,无不体现观众对于TT玩加游戏嘉年华昂扬的热情。面对观众的高昂热情,TT玩加自然更加倾尽全力,在本次游戏嘉年华期间,只要现在下载TT玩加APP即可领取一份芯怡然新西兰进口雪糕。一边吃着雪糕一边继续逛下一个风格——二次元ins风。首先扑入眼帘的是网红游戏10秒手速大挑战,参与游戏不仅能集一枚《前进吧悟空》小T印章,成功完成10秒挑战还会有精美礼品赠送。而另外一旁闪光灯聚集的则是二次元动漫游戏合影区,玩家身临其境在灵能相谈所场景各种摆拍。最有意思的是一对路人的对话,

A:他们在干嘛;

B:他们在和路人合影,

A:路人有什么好合影的,我们也是路人怎么不和我们合影;

B:....

最后,TT玩加游戏嘉年华还有一个重磅环节——TT玩加大抽奖,抽奖队伍不断增加的人群,充分显示出大家对TT玩家游戏嘉年华的热情。礼物品种多样,不仅有TT玩加平台积分、TT玩加平台优惠券,还有一些实用的实物礼品比如小T气囊手机支架、TT充电宝、华为蓝牙耳机、芯恬然雪糕优惠券、小T帆布包等等。这是每一个到场的玩家不容错过的环节,刷一下手气,看你是不是全场最欧的那个崽!

此次TT玩加游戏嘉年华现场,不仅有大量的各种TT玩加平台不同面额的优惠券及积分券,还有《封剑神录》、《萌将三国》、《剑踪情缘》等限量游戏周边大福袋。于此同时,《封剑神录》、《萌将三国》、《剑踪情缘》等多款游戏也在APP线上同期发布游戏嘉年华活动礼包。各位玩家登录TT玩加app,在TT玩加游戏嘉年华活动页面即可领取活动限量独家礼包。

本届TT玩加游戏嘉年华将持续到10月6日落幕,现在还没到现场感受的玩家要抓紧时间订票,一定来和TT玩加来一次跨越次元壁的约会!