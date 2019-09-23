十余年后再续经典，一场由爱好者点燃的情怀盛焰

《穿越火线》在2008年便通过腾讯代理，进入了中国FPS游戏爱好者的视线，给8090后玩家带来一段非同寻常的回忆。今年7月12日，穿越火线的同人3D动画《穿越火线：幽灵计划》，终于在历经千锤百炼之后上线腾讯视频与三亿CFer们会面，而忠实玩家们的热爱，更造就了当下动画亿量级的热度与播放量。





十年记忆一朝苏醒 昔日队友聚首狂欢

《穿越火线：幽灵计划》是一部以游戏背景为蓝本，进行再创作的3D动画，因此很多我们操作过的角色，都在这部动画中登场！随时将“帅”这个字写在脸上的刀锋，一出场就被大家喊老婆的灵狐，开朗活泼又有点傻乎乎的龙野，俏皮可爱的萌妹子零，在屏幕之中都变得有血有肉起来。而在动画里他们开始全新冒险的时候，老玩家在为旧人再现荧幕感动的同时，更有优秀的“课代表”将错综复杂的人物关系进行重新梳理，让潜伏者与保卫者的阵营关系一下子变得清晰起来。









全能的CFer们不仅在外表现优异，在内还于动画制作组中安插了“舅舅党”，更是悄然放出了有导演配音的白模视频，把各大社交平台的隐藏CFer都炸了出来。能够参与到自己挚爱的游戏所改编的动画制作流程中，还有什么样的人生比这更圆满呢？以此为截点，隐迹于各大平台的新老玩家一夜之间如雨后春笋，纷纷加入了这场为粉丝举办的盛宴。





大声呼唤“英雄级武器”归来

在大众沉浸在《穿越火线：幽灵计划》所创造的世界里时，许多观察入微的玩家都发现了一个细节，那就是在动画中，主角从未持有在游戏中的“英雄级武器”。

关于“英雄级武器”，熟悉《穿越火线》的人都不会对它感到陌生，每一把“英雄级武器”不仅外观酷炫，还在长久的时间里陪伴着诸多玩家进行战斗，不管游戏经历多少次更新，“英雄级武器”永远是玩家心中不可磨灭的印记。

而对于这样一个以游戏为蓝本的动画里，又怎么能缺少饱含玩家情感和回忆的“英雄级武器”呢？请愿的消息自然引起了在各大社交平台CFer的响应和共鸣，于是驻扎在各处老玩家们纷纷发挥自己的特长向官方请愿，微博里让路人观众都能笑出声的表情包也正是他们通过恶搞发出的心声。









《穿越火线》的忠实玩家们对动画于游戏的还原度可谓是相当执着，毕竟动画是游戏的一种衍生品，只是将同一个文化换一种形式展现，因此某些相当于游戏灵魂的设定，大众也期望能在动画中看到。

在玩家的请愿逐渐推进的同时，一名擅长解析动画深层内容的up主发布了一个关于《穿越火线：幽灵计划》的深度解析视频，通过结合游戏地图背景、游戏玩法等官方给出的不起眼信息，在现有资料的基础上，UP主预测“英雄级武器”会在后续的剧情中出现。这一猜想让众多玩家都开始期待，有了雷神M4的龙野难道还会被小兵追着打？









千万玩家联名请愿 情怀造就经典重现

而关于“英雄级武器”请愿的声势也越来越浩大，大家的骚操作也是一套接一套。前有理性分析，后继就有搞笑鬼畜，多才多艺的up主将自己的心愿借团长李云龙之口表达出来，B站鬼畜千千万，团长一人占一半，弹幕一片欢声笑语：“快把老子的英雄级武器拿来！”





那边B站鬼畜热火朝天，这边C圈大佬也不甘落后，多位知名Coser相约进行联合Cos，将这组堪比游戏CG的成片带到大众眼前。高度还原的角色和恢弘的动画场景，带上了在特效下毫无违和感的“英雄级武器”，在玩家眼中，这就是在游戏外最完美的《穿越火线》了。

在极短的时间内完成平时需花费数月的计划，效果还这么出彩，一时之间不知道该先夸大佬业务能力强，还是先赞叹玩家对于《穿越火线》的爱如此之深。





枪炮玫瑰 薪火相传

《穿越火线：幽灵计划》不仅完善了游戏中的背景，丰富了角色之间的互动关系，更给玩家带来了《穿越火线》全新的一面。不论哪种文化的传播绝对不止在于单个方向的输出，当《穿越火线》本次以动画的形式降临荧幕，便是它对玩家的一场新的告白，玩家对此抒发的不论何种评价，都是这场告白得到的回应。

《穿越火线》为大家带来了快乐，在十年间造就了种种不可替代的回忆，而玩家与观众的情感付出，也让这趟长达十年的求爱并没有石沉大海。《穿越火线》如今是航行于海上的邮轮，往后还将向未知的方向探索，在这艘船上的水手与游客都将陪伴它继续行进。