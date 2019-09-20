《约战：精灵再临》周年庆活动今日开启 找回那些错过的曾经！

9月20日，日本超人气动画《约会大作战》正版授权手游《约战：精灵再临》开启周年庆典狂欢，玩家们除了可以重温这一年在约战中的美好回忆外，官方还准备了限时限定内容复刻、全新活动副本、实物周边抽奖等海量福利活动。无论你是刚进入天宫市的萌新，还是已经熟悉约战世界的老玩家，都能轻松找回那些错过的曾经！



周年回忆——我们这一年

在《约战：精灵再临》全新上线的周年庆特别版UI界面中，我们一眼就可以发现周年庆活动的入口。点击进入，新世界的大门即将打开……



首先我们来看看本次周年庆最具创意的活动——我们这一年。活动期间，官方每天会为大家解锁过去一年中的一个月份，而在对应的日子里，曾经开启过的活动与事件都将复刻重现，包括那些限时限定的内容！



也就是说，曾经活动中产出的道具都将随着时间的推移慢慢上架，包括众多SS级角色在内的活动卡池也将会在特定的时间点重新开放，如果大家在过去的一年中有什么错过的遗憾，那么周年庆活动就是最佳的弥补机会，萌新们再也不用羡慕老玩家手中的限定道具和时装啦！

周年庆惊喜——幸运抽奖

周年庆活动期间，玩家达成一定活跃度要求就可参与幸运抽奖，包括周年限定拼图、周年限定Q版方形抱枕等实物周边在内的好礼每日送出，完成各种各样的周年庆活动任务还有惊喜翻牌机会等着你！



周年庆联动——超次元游戏：海王星

作为《约战：精灵再临》周年庆的重头戏之一，游戏与《超次元游戏：海王星》的联动也将于23日开启。一场不同于以往的“空间震”降临天宫市，出现在那里的竟是与精灵完全不同意义的存在——“女神”！



涅普迪努和布兰这两位来自异界的女神将在约战中激萌登场，玩家们将通过全新剧情了解她们的人设和性格，而联动角色的台词中也加入了类似“哇——约会！这莫非是Galgame的世界吗！”这样的搞笑吐槽。下面就让我们提前预览涅普迪努和布兰的时装及技能效果吧！

“涅普~我是来自Planeptune的女神哟~”——涅普迪努的时装和技能：

“你说谁是贫乳啊！可恶的家伙。”——布兰的时装和技能：



看完小编的详细介绍，大家是不是已经迫不及待的想投身到《约战：精灵再临》周年狂欢当中了？“不是胡思乱想的时候了！撒，开始我们的异界约会吧！

关于《约战：精灵再临》

约会大作战手游《约战：精灵再临》是一款角川正版授权，原版声优倾情献声的恋爱动作手游。旨在和精灵约会，让其娇羞，进而拯救世界，富含各类模拟养成和社交休闲玩法。现已全平台正式上线，快前往官网下载吧！

撒～快来开始我们的约会吧！

官方网站：https://www.datealive.com

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