国际动画人才年底落户东布洲，独立动画倡导创作“最初一公里”

首届“东布洲国际动画展”暨第八届“中国独立动画电影论坛”，将于2019年12月12日在江苏省海门市临江新区举办。举办地江苏省海门市古称“东布洲”，和上海隔江相望，守长江入海口、助动画扬帆时。本次活动将历时4天，由著名动画导演皮三、北京电影学院动画学院副教授陈廖宇、追光动画联合创始人于洲作为本届策展人，围绕“动画基因学”的主题，邀请国内外动画行业的专家学者、行业精英、知名导演、年轻创作者汇聚一堂，共同见证这个属于动画人自己的节日!同时，在近期国产动画电影票房有所斩获，业界讨论动画产业最后一公里的热度升温时，开始客观面对亟待解决的现实问题——“动画创作的最初一公里”。

近几年，动画产业经历了蓬勃的发展和资本的洗礼，也经历了影视产业大发展大调整的阵痛，同时呼应着文旅产业兴起的大势，动画产业渴望潜藏着的创作力量和更丰富的多样性，渴望全球化的创新视野和更广阔的认知力。

图1：往届论坛嘉宾，左起皮三(《泡芙小姐》总导演)、王云飞(《神秘世界历险记》总导演)、王川(《魁拔》总导演)、老蒋(著名闪客)、刘健(《大世界》导演)

本届动画展及论坛将从“创作、教育、产业”三个维度，对中国当下的动画生态，做出积极地回应与建设性的讨论。“动画基因学”是动画人创造力的基因挖掘，是动画教育的基因溯源，也是动画产业的基因研判。整个动画行业都已深刻地感受到，动画创作经过新世纪来十几年的力量积蓄和间歇性爆发，如何做到不竭泽而渔?如何做到保持并鼓励创造力的基因?整个行业只有共同创造更好的业态环境，才能为后续发展赋能，才能给产业健全助力，才能对动画人才负责。

图2：往届论坛评委和获奖导演合影

因鼓励独立及实验性动画创作而蜚声海内外的中国独立动画电影论坛，将成为东布洲国际动画展重要的组成。中国独立动画电影论坛(CIAFF)，由皮三导演于2011年创办，是中国内地首次非官方、非赢利、由民间机构共同发起和策划的动画交流艺术项目。论坛旨在关注每一个独立的动画创作个体，横跨多行业、多领域，鼓励艺术创作精神，聚集和扶持优质中国原创力量，推动中国动画的创作发展水平。截止2018年底，CIAFF在过去七届里，总共征集到了2900多部独立动画短片，并评选出294部入围作品，累计为36部作品颁奖，成为国内独立动画和实验动画的最全文献收藏机构。论坛在挖掘、整理优秀国内独立动画创作的同时，积极拓展公众、业界与国际交流平台的合作，多年的特邀展映和讲座，为论坛积累了国际化的友好人脉，并与世界上大部分知名动画院校和国际动画电影节之间建立了良好的互动关系，成为推动国内原创动画发展的重要力量。

本次活动由东布洲国际动画展组委会、江苏省海门市临江新区政府主办，海门东娱文化传媒有限公司承办。展望未来，秉承中国独立动画电影论坛价值理念，东布洲国际动画展将会成为代表中国原创动画最高水准、最具国际影响力的专业动画内容价值孵化平台。