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《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心

业内 狼小狼 2019年09月11日 12:45

昨日，由百漫文化、腾讯影业、企鹅影视联合出品的动画《西行纪之集结篇》在上海举办了超前点映。经过广州、北京两场点映的积累与发酵，上海场活动火热程度更上层楼，主创及声优现场送出”限量惊喜”，观众欢呼不断，高能回应互动。

正义西行，不忘初心，《西行纪之集结篇》以情义双全、荡气回肠的硬核姿态开启一段全新的热血之旅。现场观众纷纷表示：国漫精品，不负期待！《西行纪之集结篇》将于9月11日起登陆腾讯视频，每周三上午10点准时更新，会员抢先看一集。

《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心 业内 第1张

限量惊喜空降 声优神还原”名场面”

动画《西行纪》改编自郑健和与邓志辉原作的同名漫画，热血跌宕的故事、正义不灭的精神内核、独特的国风美学并重。动画播出后迅速收揽大量忠实粉丝，豆瓣8.0的高分也充分体现了观众们的口碑肯定，不负”硬核国漫代表作”之称。

在上海超前点映的活动现场，主办方回馈粉丝的用心与观众们的热情相得益彰，全程气氛爆嗨高能。声优团队一展”大神”风采，白狼的配音演员沈达威和孙悟空的配音演员樊俊航，现场神还原动画中”白狼被孙悟空附身”、”孙悟空大战三眼神将”两段令人热血沸腾的名场面，让观众们真实体验了”声临其境”。同时，送出了瞬间引燃”尖叫火焰”的限量礼物：签名版《西行纪》漫画书。霸气声优空降，惊喜技能满点，宠粉力也非同寻常！

《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心 业内 第2张

最酷正义集结 西行情怀升级再续

延续第一季树立的世界观及热血团队设定，《西行纪之集结篇》深度刻画了西行团队”在路上”的经历。给观众们送上一段全新故事：唐三藏与师徒四人取得奇经交予天宫的十六年后，再次集结成”西行小队”，重新踏上”还经”之路。

在点映释放的剧集中，泪点与燃点都令人印象深刻。”悟空之死”部分交代了”还经”起源，铺设出一个引人入胜的起点，后续更引出了”西行小队”众人的”心结”所在，让情绪、人物、故事立意交融，构建起层次丰富的故事框架。唐僧对悟空的愧疚之心，敖雪的西行无畏之心，八戒丧失的勇敢之心……都给还经之旅增添了跌宕起伏的重磅看点。

今日最新发布的终极预告及海报，展现了唐三藏以血肉之躯抵抗众神、猪八戒怒挥九齿钉耙等诸多热血激战场面，烘托情节跌宕起伏的同时，也揭示出势动乾坤的精神内核：为自己走一遭西天！

《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心 业内 第3张

真实口碑之作 “高光时刻”燃情共鸣

看片后，不仅现场观众们激情澎湃地表达了自己对作品的钟爱，业内人士也以多维度给予了好评。著名导演唐季礼力赞作品中的人物性格：”充满创造力，让人很想追下去”。漫威漫画主笔Billy Tan表示：每个方位都做的特别细，分镜、头发、表情，甚至是衣服，每个环节的质感都体现了出来。著名编剧张炭更以《西行纪》漫画迷的身份充分肯定了动画版：”看动画是另外一种感受，从情感上更打动我”。

《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心 业内 第4张
《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心 业内 第5张

业内业外的真实口碑，无疑让广大观众赋予《西行纪之集结篇》更高期待。相信《西行纪之集结篇》匠心打磨的高燃故事和极具共情力的精神内核，能够唤起每个人心中的共鸣。西行漫漫，有陪伴、有质疑、有救赎，历尽千帆唯正义之心不变，这样的故事与精神力量，让我们愿意相信：热血不凉，前方必有光。

《西行纪之集结篇》超前点映口碑爆棚 正义西行热血情怀深入人心 业内 第6张

《西行纪之集结篇》将于9月11日起登陆腾讯视频，每周三上午10点准时更新，会员抢先看一集。让我们共同期待，《西行纪之集结篇》再次带给观众们一道强劲有力的硬核希望之光！

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