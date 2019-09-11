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AcFun推出“A等生计划”，积极打造活力新生创作者生态

业内 狼小狼 2019年09月11日 10:14

2019年盛夏，AcFun（以下简称A站）面向全国高校在读生，打造了原创内容征集活动“A等生计划”。该计划旨在激励有创造力的二次元年轻人输出原创视频内容，并给予他们更多机会展现作品，以及丰厚的奖金和流量支持。

AcFun推出“A等生计划”，积极打造活力新生创作者生态 业内 第1张

此次“A等生计划”总计征集近800个优质原创作品，吸引投票超过20万次。参赛的作品内容以二次元文化为核心基础，延伸包含至游戏动画、鬼畜、VLOG、舞蹈、音乐等六大种类。虽是各类别内容的入门级别混战，但大量作品的质量都在中上水平甚至专业水平，新兴UP主的能力潜质可见一斑。

持续近一个月的比赛过程也非常激烈，每周的个人、社团、高校排行都有很大变化。Up主们和社团们十分热情积极的为自己的参赛作品拉票。最终结果出炉，共有近百名UP主获奖。其中，个人赛道TOP1 Magic滴滴答答、社团赛道TOP1 幻想乡动漫社、高校TOP1 河北工程大学。获奖的UP主们不但能瓜分高额奖金，还有机会签约A站，受到更加系统、专业的内容创作技能培养。而未获奖的参赛UP主也全数加入了阿普学院，0门槛获得流量支持。

作为初入A站的新人UP主“Magic滴滴答答”，上传了萝莉死库水元素的宅舞作品参赛，在不到1个月的时间播放量已超过14万次，粉丝上涨近4000个。其作品大受A站老哥们的欢迎，Acer们纷纷表示“欢迎新人加入“”喜欢这样的萝莉“”人间又有爱了“。而另一名表现突出的新人UP主超音速君，凭借其大脑洞赵本山小品鬼畜作品，引起了A站新老用户的极大兴趣，聚集了不小的人气和话题讨论，获得了近万投蕉量（A站用户的虚拟鼓励物品）。”鬼畜文艺复兴“”新人太厉害了“”疯狂投蕉“，Acer们压抑不住自己发现宝藏的心情。而在其他同类平台，对于这样的普通级入门UP主来说，获得这样的成绩是非常罕见的。足以看到，A站无论官方还是用户，对于新人UP主极高的友好度。

AcFun推出“A等生计划”，积极打造活力新生创作者生态 业内 第2张

AcFun推出“A等生计划”，积极打造活力新生创作者生态 业内 第3张

此前不久A站发布了重磅的5.7亿超级UP主扶持计划，旨在为UP主提供全方位一站式服务，让UP主在制作和收入层面均有强力保障。“A等生计划” 被视为超级UP主扶持计划的具体落地步骤之一，直接激发了学生UP主群体的创作热情，而学生UP主是UP主群体中非常重要的构成部分。

此次“A等生计划”在原创内容领域发掘了众多充满创作活力的新人UP主，为站内用户补充新鲜消费内容的同时，也为新人UP主提供了分享生活展示才艺的平台，让新人UP主看到了创作带来的乐趣与收益。作为作为国内二次元文化发源地，A站一直是二次元用户活跃交流的主要阵地。据介绍，未来A站将持续助力原创内容生产者给予创作、创新，打造更加受二次元用户喜爱与认可的社区生态。

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