



评委与部分参赛选手合影

2019年8月30-31日，2019年中国-东盟新型智慧城市协同创新大赛动漫分赛决赛在南宁成功举办。经过两天紧张激烈的比赛，从创作组、综合组中各决出一等奖1名、二等奖1名和三等奖3名。本次大赛由南宁市发展和改革委员会主办，SCAPE新加坡国家青年发展中心、南宁市文广旅局、华为（南宁）软开云创新中心、中国移动广西公司南宁分公司协办，云宝宝大数据产业发展有限责任公司承办。





参赛项目展示





参赛项目展示

本次动漫分赛决赛采取“比赛+展示”结合的方式进行。比赛现场设在三祺广场四楼漓江书院路演厅内，展区设在三祺广场四楼中庭。评委对参赛项目评分分为两部分，除了参赛选手的创作内容及路演表现外，还把参赛项目的展位布置与现场观众的互动效果也纳入参评范围。赛展结合的形式不仅增加了大赛的趣味性，更吸引了大量市民到现场逛展互动、打卡留念、购买文创产品、纪念品。随着大量市民的参与，既活跃了大赛的氛围，增加参赛项目的曝光度，还给商场周边吃、玩、购带来一定的增收效果。





展区现场

展区现场

本次动漫分赛邀请了中国动漫金龙奖组委会执行主任兼中国国际漫画节动漫游戏展策展人赖春晖、布卡漫画副总裁管培、铂欣资本创始合伙人陈昕、南宁峰值文化传播有限公司创始人蒋林峰、时尚插画师梁毅五位业内资深人士担任决赛评委。评选过程充分体现了公开、公正、公平的原则，在评比现场，观众对评分、统分、排名等环节进行全程现场监督，决赛结果将在大赛官网进行公示。所有获奖项目均有机会接受创业辅导、行业论坛、项目对接、产品展示、创投机构等各方面资源支持。通过此次大赛，吸引了来自广州、西安、厦门等地的优秀队伍与南宁本地的队伍交流，对于数字文创产业在南宁发展有良好的促进作用。