神马？北京福利？那个叫BICAF的展子又要来了

BICAF国际动漫展在北京成功举办收获了超高的口碑，小伙伴们表示没有玩够，今天BICAF国际动漫展终于宣布将于2019年11月9日-10日，强势登陆北京·中国国际展览中心新馆！北京的漫迷们今年秋天有高水准的展子去了！

头部动漫展商强势直参 首波豪华阵容初揭秘

月厨福音！《Fate》系列角色扮演类手机游戏《Fate/Grand Order》宣布直参BICAF！拥有海量史诗剧情的经典漫改手游《Fate/Grand Order》，在短短几年内吸引了大量粉丝化身月厨，为自己喜欢的角色厨力全开氪金爆肝！相信此次《Fate/Grand Order》在开启全新章节之际宣布直参BICAF国际动漫展将会带来超多令月厨们振奋的惊喜！

在首波参展商阵容中还公布了制作过最多番剧剧集的日本电视台「TV TOKYO」、致力推出优质精良手办的「GoodSmile」、「MegaHouse」的强势进展，潮流幻想文化体验书店「钢铁月球」也将携漫威、DC等超热门美漫IP加入BICAF强大的展商阵营中！还有更多参展BICAF的展商讯息也将会在近期逐一公布哦！

「五大自由行」痛快畅玩「漫豪大赏2.0」即将重磅回归

本届BICAF即将开启「五大自由行」活动！针对流行趋势分别开设了Cosplay、汉服、LOLITA、超级英雄及摄影师的招募，待活动招募期间只需要动动手指投稿，就有机会免票痛快畅玩今年秋季超丰富、超多元的BICAF国际动漫展～

第一届漫豪大赏在赛事举办期间收到了来自全国各地动漫爱好者们积极地投稿！有些幸运鹅还见到了伊藤润二老师本人！今年，BICAF国际动漫展与爱奇艺泡泡再度强强联手带来全新的「漫豪大赏2.0」！神秘嘉宾评审阵容即将揭晓、更大更华丽的舞台等你站在中心尽情表演！为了争夺属于自己高光时刻，Coser服买起来、舞蹈排起来、歌曲录起来！做好充足地准备迎接更强的挑战吧！





2019年11月9日-10日，BICAF国际动漫展即将登陆北京·中国国际展览中心新馆，为广大漫迷带来更多元的内容，以及更加开放的交流空间！有关BICAF国际动漫展的更多嘉宾、展商、活动内容即将逐一揭晓！敬请期待！