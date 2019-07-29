除了《灵笼》，这部番剧也不容错过！

提起ACG，大家想到的第一个国家肯定是作为一个统治了亚洲动漫市场龙头地位的“日出之国”日本。但无论是前不久的《约战三》等日漫中频频出现的作画崩坏，还是现今充斥着日本动画界的同类型起点式穿越动画，都显示出日漫现今作品的质量在每况日下。而相较之下，国漫的发展则是取得了不错的进步。例如今年7月13日刚刚上映的《灵笼》，电影级画质燃爆了，预告片就已经圈粉无数，堪称硬核科幻末日题材神作。

而这个热门档期，除了《灵笼》的上线外，国内动画厂商们肯定也不会放过这个上线好时机，《阴阳师·平安物语》、《大主宰》等纷纷都宣布定档消息。而其中，有一部作品虽然没宣布定档具体时间，但频频发布的角色预告片却让人眼前一亮。这正是我们接下来要说的一部以未来世界游戏题材的国漫作品《逆反纪元》。

作为一部题材为未来世界游戏题材的作品，首先在主题上就已经和现今国内流行的武侠修仙风格题材有着巨大的差异化，题材方面就占尽了优势。

而通过此前对外公布的资料和预告片来看，各种特技和酷炫特效陆续登场，而男女主角的虚拟角色也在预告中系数亮相，场景十分唯美。在画面精细度也是令人惊叹。

据了解，《逆反纪元》设定在未来人工智能高速发展，虚拟现实游戏《纪元》风靡全球，全意识接入和有自主思维的NPC让玩家置身“真实的虚拟世界”，这种高科技VR体验可以让玩家感受到视觉、听觉、触觉、可以说是VR版的《Tron》。

虽然现阶段动画的曝光内容并不是很多，但是也足以吊起了观众的胃口。看来要追的国漫番剧，这部必将在列。虽然《逆反纪元》官方公布了将在今年在腾讯平台上线，但上线时间尚未明确。对此，我不得不在这里催更一波：GKD！我想看啊！！

上线这么多部高质量番剧，看来近期并不愁会没动画看了~