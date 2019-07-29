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「漫威电影宇宙英雄特展·上海站」开幕仪式在沪举行，特展亮点悉数曝光

业内 狼小狼 2019年07月29日 09:37

7月26日，由漫威授权的大型沉浸式互动体验展览——漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站开幕仪式在虹桥天地举行。闵行区南虹桥管委办主任 、南虹桥公司董事长孙二平，迪士尼品牌市场推广执行总监黄晔，超竞集团董事长朱一航，野兽国（台湾）首席策略官，李锦泓，风林火山董事长梁俊宇，樽轩实业董事副总经理丁麟，唯密文化董事长高俊君，乐融LETV事业部销售总经理李晓伟，V6 Sleep品牌营销部总监刘斌出席活动，共同见证特展启幕时刻。壹动漫董事长吴历华，上海市文化创意产业推进领导小组办公室专职副主任强荧，迪士尼品牌市场推广执行总监黄晔出席并致辞。

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本次漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站承接粉丝热情，将于7月27日正式登陆上海虹桥天地·演艺中心，并持续展出至10月20日；三层展厅、超2400㎡展览面积，涵盖漫威电影宇宙11年来23部影片的大量珍贵展品。

除巨型5米钢铁侠雕像正式入驻现场外，钢铁侠、美国队长、雷神、浩克、奇异博士、蚁人、惊奇队长等14个超级英雄专属展区也悉数亮相。

托尼·史塔克的实验室、雷神VS浩克1:1等身雕塑对垒、瓦坎达黑豹“豹穴”、蚁人“量子领域”等著名场景于展览内“经典重现”，更有银河护卫队小树人跳舞、惊奇队长战斗服换色、奇异博士奇妙的传送门等深度体验环节，让观众全方位融入漫威电影宇宙的奇妙世界之中。在粒子动态交互影院与互动涂鸦区域，还有更多丰富的互动玩法等你来探索。

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本次漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站，由野兽王国展览策划，壹动漫主办，风林火山、樽轩实业、超竞集团联合运营，唯密文化联合营销。同时，也特别感谢本次展览的赞助单位乐融LETV、V6 Sleep的大力支持，以及上海南虹桥投资开发有限公司特别支持。

目前，漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站的多个票种均火热售卖中，用户可登录『宇宙英雄特展』小程序及大麦网、猫眼平台购票，在这个夏日与漫威英雄们燃情重聚。

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【长按使别二维码即可购票】

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展览时间：2019年7月27日-10月20日

展览地点：上海闵行区南虹桥 虹桥天地·演艺中心

展览地址：闵行区绍虹路33号_由购物中心L2入口

展务单位：

展览策划：野兽王国

城市主办：壹动漫

联合运营：风林火山、樽轩实业、超竞集团

联合营销：唯密文化

赞助单位：乐融LETV、V6 Sleep

特别支持：上海南虹桥投资开发有限公司

展务单位介绍：

【壹动漫】成立于2017年，致力于整合动漫全产业链，参投国内外数十家知名动漫公司、工作室，与腾讯动漫达成战略合作，与BiliBili、日本良笑社成立中日合资手办制作公司。旨在全方位打造贯穿动漫投资、作品创作、平台发行、衍生合作、落地运营的产业链模式，实现IP价值最大化。

【野兽王国】经过在台湾十余年的发展历史，已拥有迪士尼、漫威、星球大战、哈利波特、神奇动物在哪里、神偷奶爸等国际知名品牌授权，经销其IP周边产品，据点遍及世界各地，是全球获得最多IP授权的公司。

【超竞集团】成立于2013年，专注于年轻人的文化娱乐领域的投资和运营，旨在成为超级一代价值的领航者。布局电竞产业、动漫运营、产业教育、影视文化、主题商业、主题产业园等泛娱乐各领域。在北京、上海、深圳、香港、台湾、洛杉矶均设有分支机构。旨在打造全球领先的泛娱乐文化集团。

【风林火山】集演出策划举办、娱乐文化项目投资、艺人经纪、票务代理等主营业务的文化企业，与全球各权威娱乐机构、知名演出公司、大型唱片公司均具有广泛的战略合作关系，是众多国内外顶级艺人巡演项目的国内首选落地合作商。

【樽轩实业】经市外资委批准、注册于上海闵行区的外商独资企业，拥有雄厚的社会资源和客户资源, 长期从事房地产开发投资经营, 旗下投资及经营子公司业务涵盖影视文化产业、智能科技与互联网产业、国际国内贸易等多元业态。

【唯密文化】成立于2016年，本着“以人为本”的原则，建立了高素质专业团队，主要业务包括政府及企业大型行业峰会、论坛、晚会、演唱会、展览等主办项目的组织运营、创意营销、活动策划、品牌发布及搭建。在北京，上海，广州，泰国，越南均设有分支机构。

更多活动信息请关注主办方微博平台：壹动漫ACone、野兽王国

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