2019华乐纪国风音乐盛典 虎牙直播独家开幕！

由国风音乐盛典组委会主办，米漫传媒、酷狗音乐承办的“华乐纪·2019国风音乐盛典”于7月27日在国家会展中心（上海）虹馆震撼上演！虎牙直播将作为此次盛典的独家直播平台全程为大家带来精彩的国风盛宴。届时李玉刚、霍尊、虎牙二次元伦桑、丸子哟等实力大咖倾情助阵，联袂献上一场国风饕餮之宴！

当今“国潮”之风盛行，国风音乐作为其中不可或缺的部分，也受到越来越多的关注与喜爱。“国风音乐盛典”是米漫传媒倾力打造的属于国人的、独属于国风音乐的“国风品牌”，并借此向世人宣告——国风力量不容小觑，国风时代，已经到来！“国风音乐盛典”自2015年在北京人民大会堂（结绳纪）开展以来，已连续举办四届，在社会上获得了巨大反响，也获得了良好的口碑。而今年，“国风音乐盛典”将首次登陆上海。为更好举办盛典，给国风音乐圈输送新鲜血液，今年六月，由音频怪物、正版河图发起，虎牙直播主办的国风音乐赛事：余音袅袅——青上新人赛开幕，其优胜者陈粤彬也将登上盛典舞台，向大家展示国风音乐圈的新生力量。

“国风音乐盛典”倾力于打造专属国人的、独属于国风音乐的“国风品牌”，并借此向世人宣告——国风力量不容小觑，国风时代，已经到来！ “华乐纪·2019国风音乐盛典”于7月27日在国家会展中心（上海）虹馆震撼上演！由虎牙直播独家直播，嘉宾阵容星光熠熠。音频怪物、奇然、伦桑等一线国风歌手鼎力加盟；李玉刚、霍尊、后弦等实力大咖倾情助阵，虎牙二次元虚拟偶像女团神秘亮相，联袂献上一场国风饕餮之宴！，精彩呈现盛典盛况。万物当歌，乐引华章。让我们再次以“国风”之名相遇！

“余音袅袅青上新人赛”是由虎牙直播发起，联合国风音乐领军人物河图和音频怪物，携手米漫传媒共同打造的一场最强国风音乐赛事。旨在选拔次元新锐歌手，挖掘国风音乐新秀，总决赛人气选手将登顶“华乐纪·2019国风音乐盛典”，彰显荣耀！

赛事力邀青年艺术家李玉刚首席大弟子孙霄磊坐镇，国风音乐人流浪的蛙蛙与国风音乐制作人担任评委导师，更有金莎、丸子呦、丁少华等实力唱将加盟助阵，六大评审齐聚次元之巅，“国风”盛典之夜，等你见证！

此次国风盛典的嘉宾阵容星光熠熠，舞台设计精美炫丽。音频怪物、李常超、蔡翊昇（贰婶）、银临等一线国风歌手鼎力加盟，万物当歌，乐引华章。其中很多后起之秀也将在舞台上展示他们独特的音乐魅力，伦桑、丸子哟等实力唱将加盟助阵，同时将会有虎牙二次元虚拟偶像女团神秘亮相，让我们再次以“国风”之名相遇！

虎牙独家视角，蓝光高清直播间让你即便在线上也能身临其境感受国风音乐的盛况。7月27日下午18点半，锁定虎牙直播频道，房间号19077705，国风盛典之夜，邀您一起来虎牙见证！