动漫《斗破苍穹》第三季观影会 极光TV开启大屏国漫新潮

7月20日，由腾讯极光TV主办的动漫《斗破苍穹》第三季观影会在北京举行，活动现场主办方设立经典台词墙和coser等主题场景，使粉丝身临其境，争相打卡。阅文动画总制片人高丽华女士、腾讯视频客厅业务中心动漫频道主编周扬先生、《斗破苍穹》第二季及特别篇的导演赵丙乐先生、第三季的导演黄剑先生、幻维数码副总郭翔先生和配音演员张沛先生悉数出席。观影会现场宣布动漫《斗破苍穹》第三季自7月21日起，每周日10：00会在腾讯视频准时播出，此次联合极光TV线下首次播放《斗破苍穹》第三季第一集正片，在保持原有画面质量的同时，大屏幕上完美呈现出人物打斗特效升级、人物建模优化，大规模场面以及逼真细节。

动漫《斗破苍穹》第三季观影会 金牌团队联手阅文集团开启大屏追漫新模式

活动开始，由AZA微唱团演唱的特别篇片尾曲《从别后》引起粉丝共鸣陷入三年追剧的回忆杀里，部分观众感叹在斗破的成长过程中，画面精致度不断提升，动作场面愈发良心，人物建模优化也被调侃成“整容式”升级，唯一的遗憾是未能更直观的感受到大场面制作的精良与震撼。为弥补粉丝遗憾，今日在影院荧幕上首次播放《斗破苍穹》第三季正片第一集，使剧中场景细节放大到极致，打斗场面也更具冲击力。

观影会现场亮相《斗破苍穹》史上最全制作阵容，身为《斗破苍穹》第三季总导演兼编剧的黄剑先生在讨论故事时，曝出本季的最大看点是人物萧炎和纳兰嫣然二人将如何收尾三年之约，并曝出自己将执导一部级别超高的耽美动漫，引现场欢呼不断。而在《斗破苍穹》第二季和特别篇中担任导演的赵丙乐先生化身宠粉狂魔，一上台就为粉丝爆料在新的一季中，蛇族女王美杜莎和萧炎展开情感纠葛，并表示动画剧情若飞速发展，让萧炎直接进化到斗圣，“出门会被粉丝打死”，并且透露伴随本季故事的深入将会出现更多场景。幻维数码副总郭翔先生声称大屏时代已经到来，国漫的很多细节将会被放大，要想更好地还原小说中的场景和不辜负粉丝的期望需要以匠人精神全力制作。重量级嘉宾阅文动画总制片人高丽华女士的到来更为观影会现场增光添彩。此次阅文集团与腾讯极光TV强强联手开启大屏追国漫新潮并首次公布动漫计划，直言将为壮大阅文动漫家族不断创新技术与创造新形象，鼓励追漫粉丝积极为自己喜欢的作品发声，促进动画变现，而致力于发展成为优质国漫平台的腾讯极光TV积极响应，腾讯视频客厅业务中心动漫频道主编周扬先生在发言中首先肯定了《斗破苍穹》系列动漫的高质量，表示此次举办线下大屏观影活动正是为了回馈以“斗破粉”为代表的国漫粉丝，为腾讯超级影视VIP提供福利同时积极打造用户口碑输出平台。现场粉丝的热情也被新潮的大屏追番模式迅速点燃，纷纷对极光TV可提供的4K超高清视觉体验表示期待。对此，周扬先生表示极光TV未来会把更多、更优质的动画作品引入大屏，继续努力将极光TV发展成为优质的动漫平台。

萧炎破次元壁现身与粉丝亲密互动 互换角色玩转配音嗨翻全场

萧炎配音张沛先生空降现场与粉丝玩起配音秀，在原有台词的基础上增加游戏难度首次挑战药老角色并撒娇卖萌，趣味版“安慰”引现场精彩不断，粉丝大尺度提问最喜欢动漫中的哪个老婆，张沛表示“小孩子才做选择，成年人全都要”再度将现场氛围推向高潮。参加游戏的粉丝还获得阅文集团和极光TV赞助的丰厚奖品使其他粉丝羡慕不已。

动漫《斗破苍穹》第三季选择用极光TV大屏播放，既是对自己作品质量的信心体现，也是极光TV作为大屏观看平台自身具有的魅力。部分粉丝表示用极光TV大屏看萧炎少年回归，女王涅槃重生才过瘾。如今国内有非常多优秀的3D动画人才，国漫也拥有更优质的内容介质，制作日益精进的国漫作品不断呈现在观众眼前。好的国漫作品需结合大屏的画质、音效等优势才会拥有更好的播放效果，腾讯极光TV也需挑选制作精良的作品才能为观众提供更好的观影体验和感受追番的乐趣。

动画《斗破苍穹》第三季已于7月21日起，每周日10：00会在腾讯视频与极光TV同步播出。