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7月19日知名声优花泽香菜虎牙见面会 零距离了解你的女神！

业内 狼小狼 2019年07月18日 13:51
        7月20日，宅男教主知名声优花泽香菜将在北京开启她的个人演唱会，带着她的甜美来到中国。在演唱会开始之前，花泽香菜会率先在7月19日虎牙开启她的直播首秀，与直播间的粉丝们见面。届时虎牙人气主播还将对花泽香菜进行采访，零距离了解你的女神。
7月19日知名声优花泽香菜虎牙见面会 零距离了解你的女神！ 业内
        作为当前日本顶级声优，花泽香菜凭借通透甜美的声音以及可爱的颜值虏获无数粉丝们的喜爱。其实这不是花泽香菜第一次来中国，日前在上海梅赛德斯—奔驰文化中心成功举办个人演唱会，同年在北京卫视跨年晚会上演唱了超高人气单曲恋爱循环》，深受粉丝们的喜爱。这次北京歌友会不同于上海、广州演唱会，它是一个Acoustic（“不插电”）演唱会，由纯原声乐器演奏，在安静温馨的环境中感受花泽香菜声音的魅力，现场的观众们可以纯享香菜轻柔的歌声。
       在演唱会之前，香菜会在虎牙开启她的个人专场首秀，二次元人气主播轩墨宝宝与北楼君将会和花泽香菜进行采访互动。没有买到北京演唱会门票的粉丝们也千万不要觉得遗憾，来虎牙直播，通过弹幕互动的方式与女神交流。据悉花泽香菜正在努力学习中文，渴望把心声传递给每一个中国的粉丝，幸运的小伙伴们也许有机会与花泽香菜同步交流，回答你所有想问的问题！
       为了感谢中国粉丝们一路以来的支持，花泽香菜还贴心的为粉丝嗯准备了亲笔签名照、以及限量版签名周边，喜欢花泽香菜的小伙伴们千万不要错过了。更多精彩锁定7月19日20：30~21：30虎牙直播880235，来与女神面对面交流吧~

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