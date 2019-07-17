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漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目

业内 狼小狼 2019年07月17日 10:29

“英雄集结，永不落幕！”7月27日，由漫威授权的大型沉浸式互动展览——漫威电影宇宙英雄特展 中国·上海站将正式登陆虹桥天地·演艺中心，日前所有类型门票均已正式开售。

5米钢铁侠惊喜亮相CCG 7月游历上海

第十五届中国国际动漫游戏博览会（CCG EXPO）于7月4日在上海开展，“漫威80周年主题日”当天，5米钢铁侠惊喜亮相，吸引大批观众驻足拍照；来自全国各地的漫威COSER均来到巨型钢铁侠旁合影留念，钢铁侠、雷神、蜘蛛侠、奇异博士等超人气英雄的COSER齐聚上演英雄集结大秀，更有上海日报头条报道、#漫威世界里只有上海#连续两天登上微博热搜，引发过亿讨论！

漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目 业内 第1张

5m钢铁侠模型亮相CCG

漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目 业内 第2张

漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目 业内 第3张

众多漫威迷参与话题讨论

7月27日，从新天地南里广场、合生汇、珠江创意中心等上海商圈快闪巡游而归的巨型5米钢铁侠模型，将正式入驻虹桥天地·演艺中心，宣告了漫威电影宇宙英雄特展中国·上海站的正式开展。期待已久的漫威迷们不仅可以在这里与巨型钢铁侠互动打卡，还能获得高科技、互动性极强的绝赞观展体验。

漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目 业内 第4张

巨型5m钢铁侠亮相新天地

特展月底即将亮相，更多神秘惊喜将陆续曝光

此次漫威电影宇宙英雄特展 中国·上海站旨在利用多样化的科技手段，增添更为丰富的互动元素，让观众全方位感受漫威电影宇宙，触摸“无限传奇（The Infinity Saga）”世界。

数十个主题展区规划升级，经典电影场景还原，超级英雄互动游戏巧妙结合，钢铁侠、美队、雷神与绿巨人、银河护卫队、奇异博士、惊奇队长等多个超人气角色专属展区等你来探索。众多漫威正版展品空降，《复仇者联盟4》中钢铁侠研制的超炫无限手套、手持长柄双刃刀的灭霸线下展出。当然，漫威迷们也绝对不要错过官方商售区内的众多漫威正版限定周边哦~

漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目 业内 第5张

现在展览门票已全面开启网络预售，不仅可以通过大麦网、猫眼平台购买早鸟票、纪念套票（含限定纪念品）、双人套票等多个票种，还可通过微信购票小程序（名称：宇宙英雄特展）便捷购票，获取最新展览信息。

暑期已至，狂欢开启！赶快登录小程序或大麦网购买漫威电影宇宙英雄特展 中国·上海站门票，来上海虹桥天地·演艺中心感受漫威电影宇宙魅力吧！

漫威电影宇宙英雄特展火爆售票中，5米钢铁侠快闪引瞩目 业内 第6张

更多活动信息请关注主办方双微平台：壹动漫ACone、野兽王国

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