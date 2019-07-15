《艾米咕噜》第二季今日在嘉佳卡通卫视开播！

《 艾米咕噜》第二季上卫视啰！自今天，即7月15日起，正式在嘉佳卡通卫视开播，每周日至周五15:30、每周六15:00，三集连播！

《艾米咕噜》第二季自3月29日在优酷少儿上线以来，就取得了令人惊喜的成绩，在优酷平台大力推播下，每日观众数量（PUV）直线上升，开播第二周就登陆优酷APP少儿频道冠军宝座，超越了大家耳熟能详的知名IP，如小猪佩奇、熊出没之探险日记与汪汪队立大功。上线不到两个月，播放量就突破了1亿大关！此外，许多家长对动画都做出了很好的评价，家长们表示：“艾米咕噜用妙趣横生的故事提供给孩子看世界的不同角度，既能引导孩子树立健康的价值观，又能寓教于乐，无疑是生活中最佳亲子动画。”

除了在国内大展拳脚之外，《艾米咕噜》还远赴海外，亮相了法国昂西国际动画节，并且与英国著名儿童动画发行商Jetpack Distribution达成合作，Jetpack Distribution将自今夏起负责《艾米咕噜》第一季和第二季在全球海外地区的推广和发行。

《艾米咕噜》能够取得这样不俗的成绩离不开动画的创作团队——左袋创意，团队通过数年的精雕细琢，将一个人类小女孩艾米和她的大朋友咕噜在魔法森林里的故事，用充满童趣的方式展现出来。动画中，艾米会通过自己的想象力去解决生活中遇到的许多困难和问题，因此创作团队将“想象力”、“友谊”、“勇气”为主要元素贯穿，希望能够成为一部孩子们在解决问题时的灵感百科。

今天在嘉佳卡通卫视除了能看到《艾米咕噜》第二季的精彩电视首播外，艾米和咕噜也来到了嘉佳卡通的王牌真人节目——《音乐涂鸦乐园》！在章鱼哥哥和桃子姐姐的陪伴下，艾米和咕噜一起与小朋友一起唱唱跳跳，还做了很多好玩的活动！所以，除了《艾米咕噜》的动画片，也要记得收看《音乐涂鸦乐园》！另外，如果嘉佳卡通每天的3集连播看不过瘾，小朋友们还可以去优酷少儿一次观看两季！这个暑假，让艾米和咕噜陪小朋友一起开启想象力，快乐过暑假吧！