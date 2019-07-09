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这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马

业内 狼小狼 2019年07月09日 14:54

　　近600岁的“网红”故宫博物院，凭借无数个文创周边，火了一把又一把，成长为一个现象级网红IP。从火爆的“故宫文创”到各地的文创，文创产品一次又一次引爆新时代的潮流。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第1张

　　近日，有款古风治愈宝宝Nanci囡茜盲盒闯进了文创圈，很快地刷屏了朋友圈，成为继故宫文创后的又一匹黑马。

　　据悉，这款盲盒还没正式上市就引爆了一波热潮。7月1日预告海报和视频发布的当日晚上，就有粉丝在手办粉丝群、朋友圈分享转发预告内容，甚至仅凭预告图片在闲鱼上就被炒到人民币3229元之多。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第2张

　　它究竟有什么魅力与独特之处，这么受到大家的关注?小编马上奔去网上瞧了瞧，瞬间被圈粉，太可爱了吧!

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第3张

　　Nanci囡茜——”今夕何夕“13个古风萌宝组团出道

　　她们鼻尖一个小鼻涕泡，扎着两个丸子头，颊边两抹腮红，歪头甜睡神游，瞬间从高冷美人变成治愈萌宝。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第4张


　　这款根据中国人的传统五官印象设计出来的萌宝，凭借Q萌时尚的古装造型一跃成为文创古风圈的“网红“。就算是钢铁直男也抵抗不了她们的诱惑，拜倒在这群古风萌宝的石榴裙下吧!

　　“今夕何夕“系列包括12个盲盒，再加上1款隐藏款，一共13款。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第5张

　　OMG，好可爱，都想拥有!

　　“白月光”富察、“一代贤后”卫子夫、“旗袍狂魔”小美龄……每个萌宝对应不同的人物角色，带有完整的故事性。她们自带的IP属性中，既有翩若惊鸿的东方传统美学，还有暖心治愈的萌系潮风。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第6张

　　小小的身体，自带治愈魔力

　　她们安静甜睡的模样，还带了一种治愈魔力。

　　Nanci囡茜的设计师Sadie曾评价自己是“在梦和现实徘徊的作画人。”基于此，她把无拘无束、轻松自在、寻得人间清欢的梦想寄托于Nanci囡茜，希望通过Nanci囡茜帮助人们消除内心的负担，温暖并治愈每个心中有梦的人。

　　不得不说，歪头酣睡神游状态下的Nanci囡茜，无论是作为摆件，还是带着出去旅游、拍照，都能给生活增添不一样的光采。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第7张

　　有小伙伴可能要问了，这款古风治愈宝宝到底是哪个品牌出的?令小编意想不到的是一直专注DIY的经典品牌——若来。

　　如何成就一个优质品牌，除了坚持、口碑以外，还有专注和极致。而在文创品牌中，若来一直以来就是这样的一个佼佼者。若来从专注DIY，到手办领域，可以说是一次跨越性突破。

　　这次 Nanci 囡茜手办系列“今夕何夕“，是若来古风潮玩盲盒的初次上新，也是若来”你若盛开，清风自来“的延续，更是若来紧跟潮流、给社会传达追求轻松治愈的一种态度。

这款手办盲盒火了！故宫文创之后的又一匹黑马 业内 第8张


　　此次古风治愈结合“盲盒”潮流玩法，也迸发出新的生命力。而在这个“猜不中开头，也看不到结尾“的盲盒游戏中，不知道你的欧气会不会在这个时候爆棚呢?赶紧去试试吧!

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