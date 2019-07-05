8911——从深到广，虚拟偶像的破壁之路

近期，虚拟偶像团体“8911”成员与上海星尚电视台目合作、登上“陶最上海”综艺，担任合作主持人，这是Z时代虚拟偶像的首次跨界，也预示着“虚拟偶像”经过多年的更新和发展，已经开始考虑将触角伸到更广阔的市场。

痛点与幻想，虚拟偶像的“小众之路”

虚拟偶像，是通过绘画、动画、CG等形式制作，在因特网等虚拟场景或现实场景进行唱歌、直播、商演等活动，但本体并不存在的架空形象的称呼。它开始于1984年，“林明美”在日本的诞生，后来，随着全息投影、声音模拟等一系列技术的革新，“虚拟偶像”已经从洛天依等纯单向沟通型IP，升级成了以陪伴、沟通为主的交互型IP，目前，随着粉丝文化的逐渐崛起，Z时代的“虚拟偶像”以其IP的人设自由度、可复制性、不会有负面内容的优势，成为了新时代下众多厂商争相抢夺的全新蓝海。

然而，就某种程度上来说，虚拟偶像依然是“小众文化”，作为“舶来品”，这种来自日本的文化的主要受众群体依然是初高中生、二次元宅人等相对小众的人群，另外，国内虚拟偶像的“生产方”，往往忽略中日文化差异，对日本虚拟偶像的进行模式化的照搬照抄，缺忽略了本土化的人物设定，从而失去了大量的潜在商业机会。

IP+跨界，“8911”的破壁之路

“8911组合”是上海弗兰肯动画有限公司独立研发的IP，组合由来自未来100年现实世界的八位歌手艺人组成，目前“正式出道”的共有三位，他们通过“电子时空隧道”将自己的形象传输到了现代，与粉丝们通过动作捕捉技术进行实时互动。

（安安） （伊伊） （璐璐）

在初期的孵化阶段，组合启动了抖音轻漫计划，活动旨在促进二次元人群进行对IP的二次创作，让组合迅速的进入人群视线中，仅上线两周，#轻漫计划#话题就已冲破5.6亿播放。另外，组合在B站进行长期的粉丝运营进行“固粉”，保证在核心人群中的内容声量。

在初步站稳脚跟后，8911的成员在抖音等短视频平台推出了原创内容，以吸引垂直群体以外的人群的关注，另外还与上海星尚电视台目合作、登上“淘最上海”综艺，担任合作主持人；与LAWSON罗森达成合作，在罗森app中担任商品推荐员，并为罗森的客户日清拉面进行新产品推广，在达成商务变现的同时，将IP形象推向更广的市场。

这也是在中国已经工作了十年、8911原创作者和泉将一先生的愿景——将“小众”与“大众”结合，让垂类和泛类联动，将“虚拟偶像”变成现实生活中的一部分。而这个愿景在8911组合身上，显然已经逐渐成型。

“未来”到未来，让虚拟成型，让幻想成真

在上海举行的CCG expo上，弗兰肯公司还将与其他3家来自中国的虚拟偶像一起，共同组成一个Vup联合小队参展。届时弗兰肯公司的虚拟偶像安安、伊伊，璐璐以及其他三位虚拟偶像将轮流在舞台上进行表演，让更多的观众看到中国虚拟偶像的全新打开方式。

从深度到广度，再由广度到深度，让核心受众喜爱，让广大群众，更多年轻人知晓，这是所有的“小众文化”都期待的一种传播方式。8911正在做这个“吃螃蟹的IP”，也逐步的实现了在抓住核心群体同时进行最大化商业变现的期待，未来，8911还会开拓什么新的合作模式，和商业方法论，让我们拭目以待。