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《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观

业内 狼小狼 2019年07月05日 10:25

2019年7月4日,为期五天的第十五届中国国际动漫游戏博览会(CCG EXPO 2019)在上海世博展览馆重磅启幕。未天文化携旗下《元尊》《苍穹榜之圣灵纪》《苍穹榜之万兽归源》华丽亮相本次CCG EXPO。现场不仅展示了旗下《元尊》《苍穹榜》《大主宰》等超级IP,还设置经典IP互动空间、天蚕土豆作品展示墙、跨次元合照体验墙等创意装置,吸引诸多粉丝热议追捧,成为此次二次元盛会中的一大亮点。

《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观 业内 第1张

(众多粉丝聚集未天文化展台)

未天文化由知名作家天蚕土豆于2016年创立,致力于打造“影、视、书、游、漫”多维联动的文化旗舰品牌,深度开发《元尊》《大主宰》《苍穹榜》系列等自有精品IP。

互动体验升级 带来全新体验

首次亮相本次展会的未天文化以旗下多IP及衍生作品为主题,通过创意场景组合全面展示了旗下几大IP特色。

《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观 业内 第2张

(粉丝参与经典IP互动空间活动)

经典IP互动空间,通过展场布置还原了《元尊》《苍穹榜之圣灵纪》两部作品中的经典场景,让粉丝可以身临其境。完美还原书中描写的“天元笔”,将粉丝带入充满热血的大千世界。

《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观 业内 第3张

(创意装置 跨次元合照墙)

跨次元合照体验墙将《元尊》《苍穹榜之圣灵纪》两部漫画中的经典影像与会场主题巧妙结合,打造了一个充满趣味的合照空间,吸引了大量粉丝合影围观。

粉丝积极参与 现场人气火爆

有趣有料的未天文化巧妙地运用游戏贯穿整个展台,通过游戏方式拉近与粉丝距离,营造了一个与粉丝线下互动的空间。粉丝不仅能在游戏环节中感受欢乐氛围,还能在游戏环节之后满载而归。

《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观 业内 第4张

(未天文化展台人气火爆)

现场还设有周边售卖区域,将《元尊》等IP的特点与生活中的常用物品有机结合,打造新一代文创‘网红产品’。创意产品与趣味游戏‘联合出击’,吸引不少粉丝驻足。

深度IP开发 开启改编漫画‘未天模式’

《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观 业内 第5张

(未天文化IP展示墙)

现场全面展示了未天文化这几年开发的各类文化项目。《元尊》上线未满两年,已达成全网连载成就。2019年5月,《元尊》登陆武侠世界,正式进军北美市场。作为《元尊》超级IP开发的重要一步,同名漫画上线一年半,全网人气已经突破160亿,创下多项漫画类榜单记录,备受业内肯定。动态漫、动画、影视改编、游戏等多元IP开发也已经进入筹备阶段。

《元尊》上海CCG初亮相 引粉丝火爆围观 业内 第6张

(未天文化实体书展示柜)

由天蚕土豆独创的‘苍穹榜’系列,从不同方位展现了大千世界众生相。其中《苍穹榜之圣灵纪》是当当图书热销榜单的常客,同名漫画上线一年人气高达21亿,是国产新玄幻漫画中一支不可小觑的新生力量。新作《苍穹榜之万兽归源》近日独家登陆腾讯动漫,获得一众读者好评。

首次参展CCG的未天文化,展现了近几年的发展成果,相信在未来未天文化也会继续积极探索超级IP的多元开发,为广大粉丝和读者带来更多精品之作。


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