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未天文化携超级IP《元尊》，亮相CCG EXPO 2019

业内 狼小狼 2019年07月03日 14:38

　　第十五届CCG EXPO的参展名单近期火热出炉,在一众成名已久的动漫游戏公司中,名单中的未天文化稍显青涩。这是由知名网文作家天蚕土豆于2016年7月正式创立的文化公司,经过三年的发展,在深度开发精品IP模式中越发成熟。

未天文化携超级IP《元尊》，亮相CCG EXPO 2019 业内 第1张

　　(未天文化参展CCG宣传海报)

　　CCG作为全上海名列前茅的二次元盛会,被誉为是动漫迷的天堂。未天文化首次参展CCG EXPO,主打的是旗下《元尊》《大主宰》和《苍穹榜》系列等多部作品。《元尊》《苍穹榜之圣灵纪》两部漫画作品,均由天蚕土豆同名小说改编。未天文化在内容改编上进行了严格把控,在尊重原著的同时,也遵循漫画改编的需求两相结合,因漫画内容、画风获得了大量粉丝的喜爱,两部漫画作品成了各大漫画排行榜上的常客。

未天文化携超级IP《元尊》，亮相CCG EXPO 2019 业内 第2张

　　(骨朵国漫2019年5月数据)

　　五月份在骨朵国漫统计的“漫画工作室5月评论数TOP50”中,未天文化仅凭《元尊》《苍穹榜之圣灵纪》两部漫画作品获得3.7万的月评论数,登上榜单TOP25,其精心制作的漫画是能得到大家的认可。2019年5月25日,“苍穹榜”系列《苍穹榜之万兽归源》同名漫画在腾讯动漫独家网络连载。

未天文化携超级IP《元尊》，亮相CCG EXPO 2019 业内 第3张

　　《元尊》有声小说在2018年6月10日上线。未天文化在制作《元尊》漫画时,为保证作品的质量,用了很长时间,才呈现出大家满意的作品。《元尊》有声读物的制作也延续了未天文化一贯的认真、严谨的风格,最终选择了知名有声小说播讲者刺儿,他的声音很好听,戏多并且擅长各种角色扮演。《元尊》有声书在喜马拉雅、蜻蜓FM、懒人听书等多家平台同时进行连载。

　　截止至目前,《元尊》有声书连载一年里全网收听率已经突破1.1亿,取得有声读物领域新记录。

未天文化携超级IP《元尊》，亮相CCG EXPO 2019 业内 第4张

　　未天文化官方简介中提到致力于打造“书、漫、影、视、游”多维联动的文化企业,就目前未天文化在书、漫领域里的作品,数据、口碑皆不错。我们也期待未天文化在影、视、游方面IP改编,也像书、漫一样保证作品的高质量,为行业带来更加经典的作品。

未天文化携超级IP《元尊》，亮相CCG EXPO 2019 业内 第5张

　　通过未天文化官微关于CCG活动流出的各类预告,我们发现,未天文化在CCG展会上不仅为《元尊》粉丝带来了大批周边福利,还设计了“玩游戏赢周边礼品”的活动。未天文化通过互动的活动模式增加与粉丝近距离接触的机会,粉丝们也希望未天文化以后能参与更多线下活动。

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