A站七月新番公布！魔法、美少女与异世界，你想看的全都有

七月又到了！

每年的七月新番都会爆出质量上佳的黑马之作，17年有《来自深渊》、《徒然喜欢你》，18年有《工作细胞》、《游戏3人娘》及《银魂》续篇。今年的片单也相当华丽，既有JUMP力推的新作《石纪元》，也有网飞出品的热血大作《拳愿阿修罗》；高人气轻小说改编作品《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》和《为了女儿，我说不定连魔王都能干掉》，连老IP《圣斗士星矢》也将推出全新3DCG版动画，可真是太热闹了。

AcFun（简称“A站”）上线了三部新番，分别是《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》、《你遭难了吗?》和《满月之战GRANBELM》。A站用户以男性居多，审美多元且硬核，三部作品类型各异但都符合A站用户调性，想看异世界冒险，可以看《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》；想看荒岛求生，可以看《你遭难了吗?》；想看机甲或者魔法大战，可以看《满月之战GRANBELM》；想看美少女，这三部作品里都有啊！

《普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？》 和妈妈一起勇闯异世界

穿越异世界，获得盖世绝学，打倒强大敌人，获得大美人的青睐……不知何时起，在日本的轻小说和动画中，异世界穿越故事也成了一大流派，每个季度都能出几部穿越到异世界的冒险动画，但这部作品恰好就是能时刻给人新鲜感的。

男主角大好真人（没错，就叫这个名字）有着和普通穿越男主不同的境遇，他在现实生活中被传送到异世界，邂逅了一群美少女美少年并成为队友，和他一起穿越到异世界的还有溺爱他的妈妈大好真真子，拿到绝世武器的也不是他自己，而是他的妈妈，标题名“普通攻击是全体攻击而且能二次攻击的母亲你喜欢么？”就是指的这位母亲逆天的能力……单这个标题就很反套路了。

因为有妈妈的存在，大好真人的异世界之旅并没有太过艰辛而是一路充满了爱，但有时候“爱”也是一种负担，例如只是选个队友而已，妈妈像挑选儿媳那样精挑细选自己好尴尬怎么办？

顺便一提的是，负责制作这部动画的公司是俗称“节操社”的J.C STAFF，是制作过《蜂蜜与四叶草》、《交响情人梦》、《齐木楠雄的灾难》的老牌动画制作公司，制作水准不会低。

《你遭难了吗?》 女版贝爷在线求生

日本的科普动画越来越有新意了，前有将细胞保护人体免疫力的过程描绘的无比热血的《工作细胞》，现有女版“荒野求生”《你遭难了吗?》。

飞机失事，仅有主角四人逃到了一座无人岛上，在这个没有任何现代造物的孤岛上怎么生存下去成了最大的问题。别看动画是萌系画风，主人公也是女子高中生就果断认定这是部废萌作，实际上这部动画超乎想象的硬核！比如在没有水源的情况下，海水会加速体内水分的流失不能直接喝，那该怎么办呢？女主角之一的水鬼岛誉二话不说碾碎了击中的鱼喝起了鱼血……可以想象一下美少女生喝鱼血的样子。从最基本的如何在无人岛上获取淡水的方法，到什么昆虫蛋白质含量高甚至怎样才能击退鲨鱼，四人的求生之路伴随着大量野外求生的知识科普。

《你遭难了吗?》原作漫画在刚连载一年时就宣布舞台剧化和动画化，相关新闻也经常在国内的社交平台被疯狂转发，可见其内容受欢迎程度之高。身为核心人物的四名女子高中生分别由近期大热的声优MAO，河野日和，安野希世乃，和气杏未担任配音，优秀的原作搭配豪华的声优阵容，这不是双倍的快乐吗！

《满月之战GRANBELM》 机动战士高达+魔法少女小圆

“过去，世界中充满了魔力，世界上的魔力都消失的现代，只有在被称为世界唯一的普林塞普斯才能成为魔术师”。因为意外而卷入魔术师战争的小日向满月遇到了蒙面的黑发少女新月·艾尔涅丝塔·深海，她们一人发现了魔术世界并成为了魔术师，一人却想消灭世上的魔力与魔术师。出身、理念完全不同的二人成为了朋友，又必然会给二人带来难以弥合的矛盾，到底会发生些什么呢……

从宣传片来看，《满月之战GRANBELM》有少女、魔法、变身、魔力等传统魔法少女元素，但令人意外的是，她们的战斗方式不是炫目的魔法攻击，而是操纵机械人偶攻击，从视觉效果来看相比魔法更接近于机动战士高达一类的机战，机甲和魔法两种题材碰撞令人期待。

虽然是原创动画，但这部作品的幕后阵容足以让人产生期待。监督渡边政治上一部作品是2016年的爆款动画《Re:从零开始的异世界生活》，其主要人物之一的蕾姆获得2018年世界萌王冠军；系列构成花田十辉更是业内知名的名编剧，《命运石之门》、《日常》、《比宇宙更远的地方》……在豆瓣达9分以上的动画作品本就不多，他一人占了11席。

A站挑选番剧往往眼光独特，尤其去年的十月番《佐贺偶像是传奇》，开播之前这部动画很少被人看好，结果第一话就因为刺激的开场引爆各大社交平台，第七话第八话的连续高能剧情让这部动画从《魔法禁书目录》和《JOJO》等老牌霸主中脱颖而出成为王牌黑马，在国内评分网站豆瓣评分高达8.9分，光盘销量也是十月番中最高的，比第二名的销量高了一倍以上。相信以A站的眼光，这三部各具特色的番剧也能成为今夏爆款。