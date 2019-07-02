中国联通联手小沃科技打造《二次元夏日祭》，6月29日火爆登陆成都驿都汇

6月29日，中国联通联手小沃科技在成都驿都汇商城，举办了一场轻松有趣，面向广大二次元粉丝的动漫夏日盛会。活动现场，大量二次元粉丝身着精心准备的Cosplay服装，盛装来到活动现场，参加Cosplay大赛。现场无不洋溢着年轻敢为的青春氛围，让三次元的观众瞬间穿越到了二次元的世界中。

中国联通鼎力支持，共襄中国coser迷的狂欢盛宴





中国联通联手小沃科技鼎力支持本次二次元coser活动，全程参与配合并为大赛提供丰厚的奖品。小沃科技作为中国联通旗下的品牌，其娱乐属性和年轻化的品牌定位一直深受广大消费者的拥趸，也和本次活动相当契合。





活动现场，我们不仅看到了来自不同动漫作品里的“人气角色”，其中更不乏一些令广大中国粉丝喜欢的动漫角色coser，如《火影忍者》中的鸣人、佐助，《海贼王》里的路飞以及《美少女战士》中的水冰月等等。现场气氛热烈，粉丝参与程度空前高涨。最终，来自成都本地动漫社团的一组选手，凭借逼真的服装还原，帅气美丽的外表夺得第一，赢得了由主办方中国联通提供的丰厚大奖。

成都驿都汇商场权力配合，欢迎广大二次元粉丝莅临





成都驿都汇凭借开创性将主题商业与儿童教育融为一体，配合举办面向二次元粉丝的动漫活动，正是符合商业品牌定位的明智之举。借助二次元文化效应更有助于打造属于自己的商业品牌定位，从而吸引更多的年轻群体。





据主办方透露，此次活动是为不久之后的神秘大型动漫主题活动的落地，而进行的前期预热。这些Cosplay选手未来将经过层层选拔，或将成为该神秘活动的工作人员。想要了解更多关于神秘活动的信息吗？请持续关注成都驿都汇官方公众号捕获最新动态。

据悉，本次《二次元夏日祭》将持续进行到7月底，届时欢迎广大动漫爱好者的莅临现场，不仅可以和coser们互动交流，还可以在驿都汇商场度过美好而又清凉的暑期时光。