《2018-2019游戏企业社会责任报告》发布 腾讯位列三项第一

6月26日，由人民网主办的“创新发展 责任同行”2019年游戏责任论坛在人民日报社新媒体大楼1号演播厅举行，论坛上发布了《2018-2019游戏企业社会责任报告》，在总共六大维度评估中，腾讯在数据安全、文教价值、社会公益三项排名第一。





在论坛上的发言环节，与会领导和专家就加快出台防止未成年人沉迷网络游戏规范性文件、守住游戏内容的法律与道德底线、打造具有中国风格和中国气派的高质量原创游戏精品等提出了不少真知灼见，还有一些企业代表从平台建设、多方协力、软硬协同等多个角度，阐述了游戏行业未成年人保护的策略与方法论。





安全文教公益三管齐下践行企业社会责任





此次论坛发布的《2018-2019游戏企业社会责任报告》，以人民网舆情大数据系统为基础，结合国家相关部委监管政策、业界相关专家学者建议、游戏企业社会责任报告、上市公司信息披露文件等方面信息，从守法合规、数据安全、内容安全、社会评价、文教价值、社会公益六大维度对国内主流游戏企业展开全面评估。





《报告》认为，2018年以来，机构调整后的国家监管更加关注游戏行业的高质量发展和社会责任，一系列监管政策的推出和行业自律机构的出现，推动了游戏行业更加规范有序发展，游戏企业的社会责任意识明显提高。





在此次综合评估中，腾讯在数据安全、文教价值、社会公益三项排名第一：





数据安全关系网络游戏玩家的个人隐私和虚拟财产权益，是游戏企业规范运作、诚信经营的重要基石。腾讯公司目前已与中国平安战略合作，由平安保险为腾讯游戏用户提供全方位的虚拟财产保险服务，保障消费者虚拟财产的安全。





在文教价值方面，已有不少游戏产品融入中华传统文化，为文化传承和文化创新提供了崭新载体。例如腾讯的《绘真·妙笔千山》《榫卯》《尼山萨满》等游戏，以精美的制作和民族文化元素呈现赢得了玩家好评。





而在社会公益方面，腾讯在2010年就成立游戏爱心联盟，开发出了不少公益游戏，如服务视障人群的游戏《长空暗影》、科普模拟游戏《肿瘤医生》、呼吁关注大山孩子的游戏《灯山行动》等，此外还通过游戏为相关人群筹集款项，取得了良好的社会效果。





游戏内外系统管控实现无死角覆盖





腾讯互动娱乐副总裁崔晓春在论坛上表示，腾讯的未成年人守护缘起于2007年7月15日QQ三国防沉迷体系的启动，而从2017年“成长守护平台”上线，到2018年9月“健康系统”全面升级，标志着兼具“游戏内系统管控”和“游戏外家长老师管控”的腾讯未成年人守护“产品双引擎”正式形成。









崔晓春进一步介绍说，健康系统是指“游戏内系统管控”，是游戏内“一键开关”，13周岁以下的未成年人游戏超过1小时会被强制下线，晚9点到早8点不得登录游戏;13岁及以上的未成年人每天限玩2小时，“在去年9月健康系统的全面升级中，我们解决的核心问题是如何有效、准确地识别出未成年人。一方面我们接入了公安部实名校验系统，另一方面，我们把金融级的人脸识别技术首次运用在了未成年人防沉迷体系中。现在平均每天29%的未成年用户触发禁玩，25%未成年人登录小号的行为被发现，以王者荣耀为例，被限制的0-12岁用户日均时长降低59.8%、13-17岁用户日均时长降低40.3%。”





而在“游戏外家长老师管控”方面，腾讯成立了成长守护平台，目前包含家庭守护、师生互动、自我管理三个模块，在帮助家长、老师了解孩子游戏时长的同时，还鼓励未成年人进行自我管理。截至目前，平台绑定父母和孩子的账户数超过2000万，微信公众号粉丝超过1500万，超过82%的绑定用户游戏时长呈现下降趋势。





公开资料显示，2019年5月，腾讯在新游戏《和平精英》上开始16+的试点，即根据健康系统中公安实名校验结果，年满16岁的用户才能获得授权登录游戏。以上一系列组合拳下来，孩子的游戏时长和家长投诉双双呈现下降态势。





真正的守护，是疏堵结合和多方协力





“当我们把孩子从游戏的世界里拉出来之后，他又会去哪里?去玩其他的游戏?还是看小视频?去学习?还是参加线下活动?”。在崔晓春看来，未成年人守护是一个复杂的社会问题，要疏堵结合;不仅要有“游戏公司”的参与，也需要家长、学校、社会多方协力。





据了解，2018年腾讯首次尝试把内容厂商、硬件厂商、游戏厂商汇聚在一起，从企业角度去思考如何优势互补，发挥自身优势，实现行业自律。在平台内，腾讯联合VIPKID、扇贝英语、QQ阅读、洋葱数学等定制有用有趣的小程序，助力青少年通过趣味游戏获取知识和成长;在平台外，腾讯和三星、华为、小米、OPPO、vivo等硬件厂商共同探讨如何软硬结合，保护未成年人。





崔晓春最后说，腾讯非常愿意在产品策略、技术能力开发、平台架构、数据分析、恶意对抗经验五个层面分享经验，助力游戏行业标准的形成，也非常愿意在主管部门的指导下，积极探索帮助家长、社会更好的理解游戏的内涵和方法。“未来，腾讯愿意始终抱有一颗敬畏之心，秉持科技向善信念，更加积极主动的承担企业社会责任。”









在2019游戏责任论坛的尾声，腾讯互动娱乐用户平台部总经理郑磊与其他10多家游戏企业代表共同响应人民网发起的《游戏适龄提示倡议》并在《倡议书》上签字，也充分彰显了腾讯“科技向善”的企业愿景和履行游戏社会责任的决心。