首个养成虚拟女团在虎牙出道，梦能少女！出击！

提起虚拟偶像，大家首先想到的可能是初音未来、洛天依等虚拟歌姬；而随着科技的发展，另一种能与观众实时互动的虚拟偶像，已经不知不觉间从日本火到了国内。虚拟偶像可以满足人们在内容上更高的需求，可以实时互动的虚拟偶像形式直播，也日渐受到主播们的欢迎，成为了一种新奇的直播方式。





五个五位性格各异的女孩，为了完成出道的梦想进入超次元学院学习，只有达到获得百万应援的目标，五人才能完美出道；她们因为有着共同的目标，想成为真正的偶像，她们相聚在一起，组成了一个虚拟偶像团体。





6月28日，在虎牙直播，这个新兴虚拟偶像团体蓄势待发，她们就是——





美少女战士！









对不起放错图片了。





是梦能少女！









梦能少女是虎牙和广州创幻数码科技有限公司共同推出的虚拟偶像团体。她们有着非常精美的人物造型和极其可爱的造型，跟真人主播一样可以实时互动，根据粉丝的要求唱歌，跳舞，各种才艺都不在话下，即时回应粉丝对她们的支持，粉丝还可以支持礼物为他们解锁更美丽的服装，更动人的舞蹈。粉丝还可以为她们出作品，开演唱会，是一个"与粉丝共同成长"的虚拟女团





梦能少女有着独特的世界观，来自一所在二三次元链接处建立的学院——超次元学院，带着各自的梦想来到这个地方。





有小道消息称，他们的校长是卖掉了自己的房子才得以建立这所校园，不过到底卖掉了哪里的房子我们不得而知，只是近来听闻一只大头猫在废品收购站，卖掉了它的纸箱。





她们现在还是刚刚接受练习的新人，如果我们跟着小姐姐一起长大的话，不知道是不是会有养成的感觉呢？





按照年龄来介绍这帮小姐姐的话，首先第一位就是大姐姐罗拉啦。









罗拉是富家千金大小姐。自 小父母放养，跟随保姆长大，虽然家境优渥，但似乎一直非常迷茫，来到超次元学院，想寻找人生的真正意义。





她有着迷人的烟嗓，舞蹈全能，虽然外表看起来很酷很高冷，但是在大家碰到困难时，总是以知心大姐姐的身份解答疑惑，是一个非常成熟的女孩。





第二位就是颜若岚









颜若岚是一个非常温柔的，很喜欢照顾别人的人，擅长家务事和料理，但好像她做的料理，其余4个人没一个敢吃。





虽然平时看起来非常的邻家，而且很喜欢一本正经的搞黄色，没有一个人有证据；但是一拿起二胡，气场全开，只要是听过几遍的曲子，她都能即兴演奏出来。加入梦能少女的原因是为了推广中国文化，当然，她也很享受把音乐带给大家的每时每刻。





第三位端木铃歌。









如果从三次元女团的角度说，端木铃歌应该是最具有"团魂"的一位。她与我们很多人一样，从小被父母教导着要好好学习天天向上，于是成为了工程学院的一名大学生。但端木铃歌自幼非常热爱音乐，于是从工程学院退学，努力考上了超次元学院，希望成为一名歌姬偶像。来到超次元学院，就是为了实现她的梦想。





第四位南天天。









南天天是一位秘之少女，她自称来自天使之城，是天使女王的侍卫长，也就是第一女仆。同时是一名具有优【灵】秀【魂】画工的宫廷首席画师。虽然其他人会在私底下吐槽她是一个中二脑洞少女，但她对自己的人设可是很坚持的喔！





第五位枫月









枫月是五个人当中年龄最小的一位，同时也是最可爱的一位。她的声音非常Q，长得也非常Q，唱歌更加Q，但令人意外的是，她的喜好十分硬核，居然是一个喜欢玩主机游戏、看漫威DC电影，追体育比赛的女生。可以说是理想中的阿宅之友了！





梦能少女5人，刚刚进入这个校园，也刚刚走上自己的追逐梦想之旅。她们需要你的支持，也需要你的陪伴。你的支持，可以帮助她们在实现梦想的道路上走得更远，还有机会收到来自她们的独家礼物。





而且最重要的是，虽然是"虚拟偶像"，但每个人都是确切存在着的，并不只是简单的"动漫形象"而已。她们也会在观众的陪伴，下不停的成长，最终她们会成为怎样的人，让我们共同期待吧！





6月28日锁定虎牙直播间：557696