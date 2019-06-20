Hi, 请登录

头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线

业内 狼小狼 2019年06月20日 09:17

颜值是当下大家最关注的话题，毕竟脸是给别人的第一印象。而一头帅气的发型也能让自己的颜值加分不少，如果说给你一个机会，让你变强，但是让你放弃自己帅气的发型，你愿意吗?

头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第1张


头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第2张


今天在微博上就发生了这么有趣的一幕，8位知名大V纷纷对于头发长短进行热议，以发量渐少的使徒子作为短发组表示：头发越少，能力越强！而各位小仙女们也坐不住了，知名大V山新立马回怼，扬言要在游戏里给使徒子好看！

头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第3张


头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第4张


头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第5张


这一番唇枪舌战之后，越来越多的人们参加讨论。到底头发少厉害还是头发多更厉害？其实会有这样的话题主要是因为那一个神一样的男人：埼玉老师。

头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第6张


为什么埼玉老师能让大家都如此痴迷呢？与传统的热血升级套路不一样，《一拳超人》这部漫画中，埼玉老师一露面就是以无敌的姿态出现在读者面前。而正是因为这样的无敌存在。反而更多的内容去关注成为英雄本身。一部漫画让大家开始重新思考英雄的定义。这本身也是一件极有意思的事情了。

头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第7张


今天根据原著改编的手游也同时上线，作为一款IP产品，自然首先要看还原度了。这一次官方除了在角色与场景上进行了完美还原，同时还特邀了原版声优进行角色配音，给到玩家最大的程度的沉浸感。

头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线 业内 第8张


6月19日，《一拳超人：最强之男》不删档测试火爆开启！普通的英雄，不普通的首款《一拳超人》官方正版手游，英雄VS怪人的世界等你到来！

相关推荐

评论

取消

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱
  • 网址

关于梦域动漫网

    梦域动漫网为您提供一站式ACG服务新体验。动漫资讯、展会信息、宅文化、周边情报，活动情报一网打尽，致力于打造有趣的动漫交流平台。

    版权申明：本站资讯情报由注册用户发布，本网站无法鉴别所上传图片或文字的知识版权，任何单位或个人认为本网站中的网页或链接内容可能涉嫌侵犯其知识产权，应该及时向本网站提出书面权利通知，并提供身份证明、权属证明及详细侵权情况证明。本网站在收到上述文件后，将会尽快删除相关内容或断开相关链接。
梦域动漫网
关注我们
微博 微信
微信号
 feed
评论