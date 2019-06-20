头发越少越厉害？知名大V微博热议，《一拳超人》正版手游上线

颜值是当下大家最关注的话题，毕竟脸是给别人的第一印象。而一头帅气的发型也能让自己的颜值加分不少，如果说给你一个机会，让你变强，但是让你放弃自己帅气的发型，你愿意吗?









今天在微博上就发生了这么有趣的一幕，8位知名大V纷纷对于头发长短进行热议，以发量渐少的使徒子作为短发组表示：头发越少，能力越强！而各位小仙女们也坐不住了，知名大V山新立马回怼，扬言要在游戏里给使徒子好看！













这一番唇枪舌战之后，越来越多的人们参加讨论。到底头发少厉害还是头发多更厉害？其实会有这样的话题主要是因为那一个神一样的男人：埼玉老师。





为什么埼玉老师能让大家都如此痴迷呢？与传统的热血升级套路不一样，《一拳超人》这部漫画中，埼玉老师一露面就是以无敌的姿态出现在读者面前。而正是因为这样的无敌存在。反而更多的内容去关注成为英雄本身。一部漫画让大家开始重新思考英雄的定义。这本身也是一件极有意思的事情了。





今天根据原著改编的手游也同时上线，作为一款IP产品，自然首先要看还原度了。这一次官方除了在角色与场景上进行了完美还原，同时还特邀了原版声优进行角色配音，给到玩家最大的程度的沉浸感。





6月19日，《一拳超人：最强之男》不删档测试火爆开启！普通的英雄，不普通的首款《一拳超人》官方正版手游，英雄VS怪人的世界等你到来！